Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1518
ALTIN
452.024
DOLAR
7.3416
STERLİN
9.9669
EURO
9.0017
10 dükkan kiraya verilecek
10 dükkan kiraya verilecek
3.140 m² arsa satışa çıkarıldı
3.140 m² arsa satışa...
7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 
7 Adet Arsanın Satışı...
Ar-Ge Personeli Alınacak
Ar-Ge Personeli Alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

"1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-2) 10'ncu başvuru çağrısı kapsamında; 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz" dedi.

07 Ocak 2021 Perşembe 14:33
8 Okunma
"1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize sunuyoruz"

ANKARA - Bakan Pakdemirli, IPARD-2 10'uncu Başvuru Çağrısı tanıtım programına katıldı. Programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak ve çok sayıda çevrimiçi davetli katıldı. Programda konuşan Pakdemirli, nüfusun yaklaşık yüzde 25’inin yaşadığı kırsal alanlarda, sürdürülebilir kalkınmanın temel hedef olduğunu, kırsala 4 koldan destek verdiklerini belirtti. 

'SON 10 YILDA, 70 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK'

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında, son 10 yılda önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, sağlanan 5,1 milyar lira hibe ile 16 bin 103 projeyi desteklediklerini söyledi. Kırsalda, 11 milyar liralık yatırımla, 70 bin yeni istihdam oluşturduklarını söyleyen Pakdemirli, "Oluşturulan istihdamın tamamının kırsal bölgelerde olduğu dikkate alındığında, IPARD’ın yerel kalkınmaya sağladığı katkıları daha net görebiliriz. Bugün itibarıyla IPARD-2 10'ncu başvuru çağrısı kapsamında; hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını da vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek, proje seçim aşamasında öne çıkmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar IPARD kapsamında 3 bin 865 kadın yatırımcının projesine toplam 1 milyar 263 milyon lira hibe ödedik. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde ilave puan vererek daha fazla hibe almasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında destek verdiğimiz projelerin yüzde 61'i genç girişimcilere aittir. Amacımız kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliHibe Paketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Altın üretimimiz rekor kırarak 42 tona ulaştı"
"Altın üretimimiz rekor kırarak 42 tona ulaştı"
100 milyar Dolarlık Türk lojistik sektörü 2021’e umutla girdi
100 milyar Dolarlık Türk lojistik sektörü 2021’e umutla girdi
Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemine özel yazılım çözümü
Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemine özel yazılım çözümü
Pandemide yumurtaya talep yüzde 100 arttı
Pandemide yumurtaya talep yüzde 100 arttı
Bayraktar: Fiyatı en fazla artan ürün portakal, en fazla düşen soğan oldu
Bayraktar: Fiyatı en fazla artan ürün portakal, en fazla düşen soğan oldu
THY'den öğrencilere özel indirim ve hizmet programı
THY'den öğrencilere özel indirim ve hizmet programı
Kadooğlu Holding’e İhracatın Yıldızları Ödülü
Kadooğlu Holding’e İhracatın Yıldızları Ödülü
Turizmcilerin 2021'de umudu aşı
Turizmcilerin 2021'de umudu aşı
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekorla kapattık
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekorla kapattık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma