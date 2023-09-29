Ankara

Dernekten yapılan açıklamada, 2007'de her yıl 28 Eylül'ün hastalığın önemi ve farkındalığı için Dünya Kuduz Günü olarak belirlendiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünyada 59 binden fazla insanın kuduz nedeniyle öldüğü bildirilen açıklamada, Türkiye'deki kuduz hayvanların yüzde 90'ının evcil hayvanlar olduğu ve bunlar arasında köpeklerin ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada Ege, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuduzun daha sık görüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında 250 bin 375 kuduz riskli temas durumu olmuştur. Hayvanlarda kuduz tanısından sorumlu laboratuvarlar Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Elazığ, Konya, Erzurum, Samsun illerinde bulunan Veteriner Kontrol Enstitüleridir. İnsanlarda kuduz tanısı yalnızca Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde yapılmaktadır. Hastalığın inkübasyon süresi genellikle 14-90 gündür. İnsandaki en uzun kuluçka süresi 19 yıl olarak kaydedilmiştir."

Kuduzun aşılamayla önlenebileceğine işaret edilen açıklamada, kuduz şüpheli temaslarda yaranın hemen basınçlı su ve sabunla yıkanması gerektiği belirtildi.

AA