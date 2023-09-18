Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yanısıra Halkbank, Spor Toto ve Alanya Belediyespor'un yer alacağı organizasyonda maçlar Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. 3 gün sürecek turnuvada ekipler, sezon öncesinde eksiklerini görecek.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün katkılarıyla bu yıl da turnuvayı organize etmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “TSYD Bursa Şubesi olarak futbol dışındaki organizasyonlar düzenlemeye çalışıyoruz. Turnuvada AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4 önemli kulübü mücadele edecek. Tüm takımlar için sezon öncesinde güzel bir sınav olacağını düşünüyorum. Güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
TURNUVA PROGRAMI
21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor – Spor Toto
18.00 Alanya Belediyespor - Halkbank
22 EYLÜL 2023 CUMA
15.00 Spor Toto - Alanya Belediyespor
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Alanya Belediyespor
18.00 Halkbank - Spor Toto