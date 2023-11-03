Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çocuk giyimindeki fiyat artışını, yüzde 17,73 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 16,84 ile kadın giyimi, yüzde 16,14 ile kadın ayakkabısı, yüzde 10,78 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,2 ile erkek giyimi, yüzde 9,47 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri, yüzde 9,15 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) , yüzde 8,83 ile kuzu eti, yüzde 8,57 ile kuru meyve ve sert kabuklu yemişler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,97 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında oldu. Bu ürünü yüzde 5,69 ile taze meyveler, yüzde 4,57 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 3,1 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri takip etti.

Fiyatı düşüş gösteren diğer ürünler yüzde 2,15 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 0,89 ile paket turlar, yüzde 0,67 ile benzinli otomobil, 0,29 ile peynir, yüzde 0,28 ile bira, yüzde 0,13 ile mutfak mobilyaları oldu.