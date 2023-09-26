Haber: Damla Oya Erman

Belki pazartesiden cumaya kadar ne yediğinizi izlersiniz, ancak hafta sonları şımartıcı yiyeceklerle abartırsınız. Ya da belki egzersiz yapmanız sizi ince tuttuğu için mutfağınız cips, kurabiye ve gazozla doludur.

İstediğiniz her şeyi yemenin sonuçları olmadan zayıflamak gibi bir düşünce, özellikle de kendinizi bir sonraki kardio seansında yakacağınıza ikna ettiyseniz, bir rüya gibi gelebilir. Ancak uzmanlara göre, daha uzun süre veya daha yüksek yoğunlukta egzersiz yapmanız fark etmez. Egzersiz, kötü bir diyetin etkilerini tamamen tersine çeviremez.

İnce görünebilirsiniz, ama sağlıksız olabilirsiniz

"Sıska şişko" toplumsal medyada ince görünen ancak vücut yağ yüzdesi yüksek olan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan gayri resmi bir terimdir. Düzenli olarak spor salonuna giden bir kişi, azaltılmış deri altı yağa sahip olabilir - cildinizin hemen altındaki ve kolayca sıkılabilen yağ - ancak iç organlarınızın etrafında dolaşan fazla miktarda visseral yağa sahip olabilir. Bu yağ tabakası, organlarınızın etrafını saran ve daha az fark edilir çünkü organların etrafını sarmaktadır.

Kuzey Carolina'daki High Point Üniversitesi'nde sağlık ve insan performansı alanında profesör olan Dr. Colin Carriker, visseral yağın, şeker, tuz ve karbonhidrat açısından zengin işlenmiş yiyecekler yeme alışkanlığından kaynaklanan birikiminin, obeziteye sahip bir kişi gibi aynı tür risklere yol açabileceğini belirtti.

Örneğin, vücutta dolaşan büyük miktarda visseral yağ, arterlerin sertleşmesine ve daralmasına neden olabilir, bu da ateroskleroz adı verilen bir hastalıktır. Bu tıkanıklık, kanın vücudun diğer dokularına akmasını engeller ve kalp krizi ve felç riskini artırır.

Spor yaparken sağlıklı beslenmeyi ihmal ederseniz, erken ölüm riski de artar. Fiziksel aktivite ve diyet kalitesinin etkilerini incelemek için yapılan en büyük çalışmalardan birinde, düzenli olarak egzersiz yapan ancak istediklerini yiyenlerin, hem egzersiz yapan hem de sağlıklı diyet tercih eden insanlara göre ölüm riskinin daha yüksek olduğu bulundu.

Neden kötü bir diyeti telafi etmek neredeyse imkansızdır?

Kilo vermek istiyorsanız, anahtar, tükettiğinizden daha fazla kalori yakmanızı sağlayan bir kalori açığı geliştirmektir. Ancak yüksek kalorili yağlı yiyecekleri düzenli olarak tüketmek bunu zorlaştırabilir. "Çok fazla kalori tüketiyorsunuz ve bir kişinin uzun vadeli olarak sürdüremeyeceği kadar fazla egzersiz yapmanız gerekecek," dedi Carriker.

Daha fazla zaman harcamak veya daha yoğun bir egzersiz yapmak da işe yaramaz. "Çünkü junk food ve şekerli içecekler boş kalorilerle doludur," dedi Grace Derocha, bir kayıtlı diyetisyen ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin sözcüsü. Yetersiz vitamin, protein ve sizi doyuracak lif olmadığı için sürekli aç hissetmek zor olacaktır. "Dengeli bir diyeti olmayan insanlar genellikle hala aç, huysuz ve egzersiz yapma aynı motivasyon ve isteğe sahip olmazlar," diye ekledi Derocha.

Spora giderseniz, bu boş kaloriler, verimli bir antrenman oturumu yapmanızı zorlaştıracaktır. Kayıtlı diyetisyen olan ve aynı zamanda Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin sözcüsü olan Caroline Susie, yağlı yiyeceklerin başlangıçta geçici bir enerji artışı sağlayabileceğini, ancak uzun veya yüksek yoğunluklu bir antrenmanı sürdürmek için yeterli olmayacağını, bu nedenle daha erken yorgun hissetmeyi kolaylaştırabileceğini açıkladı. Üstelik, yakılmayan boş kaloriler yağ olarak depolanacaktır.

Eğer doğru besinleri almadıysanız, ne tür bir egzersiz yaptığınız önemli değil. Kas yapmak istiyorsanız, diyetinizde tavuk ve somon gibi yüksek protein içeren yiyecekleri dahil etmek en iyisi olacaktır. "Protein gibi makro besinler, kas kütlesi oluşturmaya yardımcı olur ve sürdürür," dedi Derocha.

Ölçülülük esastır

Sağlıklı olmak, sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmek anlamına gelmez. İnsanlar genellikle belirli yiyecekleri şeytanlaştırır ve hiç şeker veya karbonhidrat alamayacaklarına inanmak yiyeceklerle toksik bir ilişki yaratır, dedi Derocha.

Dün akşam dışarı yemeğe çıkmanız veya tatlı siparişi verdiğiniz için suçlu hissetmek yerine, Susie perspektifinizi yeniden şekillendirmenizi tavsiye etti. Yiyeceği sadece kalori olarak değil, sağlayabileceği enerji türü olarak düşünmenizi önerdi. Bugün yeterince lif aldıysanız, ekstra protein, omega-3 veya sağlıklı karbonhidratları nereye ekleyeceğinize bakın.

"İyi veya kötü yiyecek yok; sadece yakıt var," dedi. "Onu sınırlama açısından değil, ekleme açısından düşündüğünüzde, kendinizi yakıtlamak için daha sağlıklı bir yaklaşım olur."