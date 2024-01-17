Üniversite yıllarında edebiyatla ilgilenen bir grup arkadaşıyla birlikte “Kırk Bir Kere Edebiyat” dergisini çıkaran ve Genç Edebiyatçılar Topluluğu’nu kuran Hasan Güner, aynı dönemde “Merhaba” gazetesinde Kültür-Sanat sayfasında yazılar kaleme alarak edebiyat dünyasına katkıda bulundu.

2016 yılı itibariyle uluslararası eğitim yayınlarını takip eden Güner, Singapur Matematiği ve Waldorf Eğitim Sistemi konularında uzmanlaşarak özellikle anaokulu ve ilkokul seviyelerinde eğitim programlarını çağın gereksinimlerine uygun şekilde geliştirmekte başarılı oldu.

Türkiye’nin önde gelen eğitim markalarında üst düzey yöneticilik yapmış olan Hasan Güner, 2022 yılı itibariyle kendi eğitim kurumları ile sektörde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Tedx İstanbul ve Türkiye İnovasyon Haftası gibi çeşitli organizasyonlarda motivasyon ve eğitim odaklı konuşmalar gerçekleştirmiştir.

Hasan Güner, 2015 yılından itibaren kazandığı tecrübeler doğrultusunda özel eğitim kurumlarına danışmanlık hizmeti sunmakta olup, bu alanda önemli katkılarda bulunmaktadır. Üsküp kökenli bir Türk ailesine mensup olan Güner, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

MİLET OKULLARI’nın Kuruluş Hikayesi: Eğitimde Yenilikçi Bir Vizyon

Güner’in liderliğindeki MİLET OKULLARI, Türkiye’nin eğitim alanındaki önemli markalarından biri olarak öne çıkmaktadır. 2600 yıl önce Milet’te Thales tarafından kurulan MİLET OKULU’nun adını taşıyan kurum, “Eğitim düşünceyle başlar” vizyonuyla yola çıkmıştır.

Güner’in ifadesine göre, MİLET OKULLARI’nın kuruluşu 3 yıl süren detaylı bir Ar-Ge çalışmasının ürünüdür. Dünyadaki başarılı eğitim örneklerini inceleyerek, hangi alanın nasıl daha iyi öğretilebileceği konusunda kapsamlı bir çalışma yürütülmüş ve bu süreçte donanımlı akademisyenlerle işbirliği yapılmıştır.

MİLET OKULLARI, öğrencilere çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Hasan Güner’in liderliğindeki kurum, eğitimde yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda düşünce becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Hasan Güner, MİLET OKULLARI’nın gelecekteki hedeflerini şu şekilde belirtiyor: “Gelecekte, MİLET OKULLARI’nı Türkiye’nin öncü eğitim markalarından biri haline getirmek ve öğrencilere daha nitelikli bir eğitim sunmak istiyoruz. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerimizin potansiyellerini maksimum düzeyde geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Hasan Güner’in liderliğindeki MİLET OKULLARI, eğitimdeki başarılı kariyerini kurumunun vizyonuyla birleştirerek öğrencilere daha iyi bir gelecek sunma yolunda önemli adımlar atmaktadır.