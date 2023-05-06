İSTANBUL AA- Programda AA muhabirine açıklamada bulunan Yiğit, son dönemde toplum içerisinde gençlere çok fazla olumsuz söylemler yapıldığını belirterek, bu anlamda gençlerin sıkıntılı olduğunu söyledi.

Yiğit, kitabın gençlere bir umut olacağına işaret ederek, "Tablo o kadar olumsuz değil. Gençlerin bir şeyler umut etmesi lazım. Bugün büyüklerin, akademisyenlerin, siyasilerin, gazetecilerin umut vermesi, yol göstermesi lazım. Bu kitapta ben yoğunlukla umut vermeye, nasıl ve ne yapacaklar bunu anlatmaya çalıştım." dedi.

Çalışmasında ayrıca sorunların tespitini ve farklı kurumlarla yapılacak çözümlerini ele aldığını ifade eden Yiğit, "Ana yazma sebebim de; aslında sorunlar var ama bunlar çözülebilecek sorunlar." diye konuştu.

Yavuz Yiğit, kitabın değerlendirmelerinden bahsederek, şunları kaydetti:

"İnsanlar kitapta çok fazla yerin altını çizdiğini söylüyorlar. Öğretmenler 'bu kitabın bütün okullara yayılması lazım, bütün öğretmenler okumalı' diyor. Sivil toplum yöneticileri bunu 'bütün öğrencilerimize dağıtacağız' diyorlar. Bunlar çok mutlu ediyor. Dediğim gibi bu aslında bir yol kitabı. Gençler için neden ve nasıl yapmalı kitabı. Bu anlamda kitap tüm Türkiye'ye yayılmalı."

Son 20 yıldır gençler üzerine araştırmalar ve çalışmalar yaptığını anlatan Yiğit, "Benim odak noktam gençlerin entelektüel gelişimini arttırmak, yetilerini geliştirmek, erdemli insanlar haline getirmek, bu 3 minvalde hareket ediyoruz. Kitapta da söylediğim gibi çocukları okul dışına yönlendirmek zorundayız. Gençler tabii ki kulüplere, STK'lara girmeli, bunun nasılını konuşmamız lazım." ifadelerini sözlerine ekledi.

Vadi Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan kitapta ele alınan başlıklar arasında "Modern Eğitim Sisteminin Kökeni", "Fabrikalaşmış Okul", "Eğitim Sisteminin En Büyük Problemi: Anne-Babalar", "Başıma Yeni Adet Çıkarma", "Öğretmene İhtiyaç Var mı?", "Yaratıcı Ders Önerileri" ve "Bilgisayar Oyunları Çocuğunuzu Gerçek İnsan Yapar", "Gençlik Örgütleri" ve "Dernekler Nasıl Kurulur?" konuları yer alıyor.