Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,889.04
ALTIN
717.98
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.12
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği

Yerli yazılım şirketi Bimser ile Kocaeli Üniversitesi yaptıkları iş birliği kapsamında, iş dünyasının reel pratiklerine dayalı birçok alanda teorik ve uygulamalı derslerle Türkiye’nin nitelikli insan sermayesine katkıda bulunacağını duyurdu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:57
7 Okunma
Nitelikli bilişim personeli yetiştirmek için üniversite-sanayi iş birliği

İSTANBUL - Türkiye’nin öncü yazılım şirketlerinden Bimser, Türkiye’nin nitelikli işgücü potansiyeline katkıda bulunmak için Kocaeli Üniversitesi ile kapsamlı bir protokole imza attığını duyurdu. Bimser tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversite-Sanayi İş birliği (ÜSİ) değişimi kapsamında Bimser Academy ile çok kıymetli olduğuna inandığımız bir proje başlatıyoruz. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile imzaladığımız kapsamlı protokol doğrultusunda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarını destekleyecek nitelikli işgücü yetiştireceğiz” denildi.

YETKİN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLİYOR

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri için tasarlanan programda, birçok alanda teorik ve uygulamalı dersler verileceğini aktaran Bimser’in yaptığı açıklamanın devamında, “İşletmede Mesleki Eğitim (İME) uygulamaları kapsamında tasarladığımız programımıza dahil olan gençlerle, bir dönem boyunca iş dünyasının reel pratiklerine uyum ve adaptasyon, teknik kapasite ve yönetişim becerilerinin geliştirilerek desteklenmesi, disiplinler arası bilgi birikiminin mentorlukla aktarımı, yazılım takımlarımızın projelerinde deneyim ve performans geliştirme gibi birçok başlık altında bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşacağız. Bu sayede yazılım endüstrisinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesine de destek olacağız” ifadeleri kullanıldı.

“ULUSAL REKABETTEKİ İŞGÜCÜ SERMAYEMİZİ ARTIRIYORUZ”

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde büyük gelişmeler yaşandığını ve Türkiye’nin de bu duruma hızlı uyum sağlaması gerektiğini dile getiren şirketin açıklaması, “Dünya çapında yaşanan gelişmeler sanayi kuruluşları ve firmaları gerek üretim gerek pazarlama alanlarında bilişim teknolojilerini kullanmaya yönlendiriyor ve ülkemizin yetişmiş personel ihtiyacını artırıyor. Bu yüzden nitelikli bilişim personeli ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak için yazılım geliştirme metodolojileri, işletim sistemleri, güvenlik, teknik iş terimleri, veri tabanı ve sorgulama yapıları gibi popüler olan konularda teorik ve uygulamalı dersler veriyoruz. Gelişen dünyayla, ulusal rekabetimizde vazgeçemeyeceğimiz en değerli kaynak olan insan sermayesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde sonlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nitelikli Bilişim PersoneliüniversitesanayiIşbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen eğitim saati 93,4 saate ulaştı
Bakan Özer: Öğretmen başına düşen eğitim saati 93,4 saate ulaştı
Kütahya'da GES kurulan 14 köyün kendi elektriği üretiliyor
Kütahya'da GES kurulan 14 köyün kendi elektriği üretiliyor
Türkiye’de yükseköğretime yeni bir model
Türkiye’de yükseköğretime yeni bir model
Akademik personel alım ilanı
Akademik personel alım ilanı
"11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı"
"11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı"
Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak
Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak
"LGS’de görselleri doğru yorumlayan başarılı olur"
"LGS’de görselleri doğru yorumlayan başarılı olur"
Keşanlı çocukları hediyelerle sevindirdiler
Keşanlı çocukları hediyelerle sevindirdiler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma