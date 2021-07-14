Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1365.43
ALTIN
503.08
DOLAR
8.6082
STERLİN
11.9328
EURO
10.1589
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma ve Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi 41...
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Silivri Belediyesi'nden kiralık gayrimenkuller 
Hazineye ait 378 adet taşınmazın ihalesi yapılacak 
Hazineye ait 378 adet...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:28
7 Okunma
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "01-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSS Yerleştirme Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnegöl Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu
İnegöl Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu
BUÜ Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Turuncu Bayrak'a aday
BUÜ Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Turuncu Bayrak'a aday
Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın
Uzmanından uyarı: Sınav sonucunuz önceliğiniz olmasın
Veteriner Hekimlerin mezuniyet heyecanı görülmeye değerdi
Veteriner Hekimlerin mezuniyet heyecanı görülmeye değerdi
İznik MYO'da mezuniyet coşkusu
İznik MYO'da mezuniyet coşkusu
BUÜ Çevre Mühendisliği'nde Sürpriz Mezuniyet
BUÜ Çevre Mühendisliği'nde Sürpriz Mezuniyet
BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına onay geldi
YÖK’ten 7 yeni doktora ve yüksek lisans programına onay geldi
Yenişehir MYO'da mezuniyet coşkusu vardı
Yenişehir MYO'da mezuniyet coşkusu vardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma