Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.090
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1712
EURO
9.6585
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
Kalkan’da 14 arsa satılıyor
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim...
Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi 32...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

18 Nisan 2021 Pazar 10:13
37 Okunma
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, son başvuru tarihi 01 Mayıs 2021 ve sınav tarihi 06 Mayıs 2021 olan ilanla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Beykent üniversitesiöğretim Görevlisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
YTÜ Öğretim Üyesi alacak
REKTÖR KILAVUZ TOPLUMA KATKI GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ DEDİ..
REKTÖR KILAVUZ TOPLUMA KATKI GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ DEDİ..
Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum
Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum
Samsun’da uzaktan eğitim kararı
Samsun’da uzaktan eğitim kararı
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
Belediyeden Öğrencilere Online Sınav Desteği..
Belediyeden Öğrencilere Online Sınav Desteği..
BUÜ’DEN LİSE ÖGRENCİLERİNE KÜTÜPHANE DESTEĞİ
BUÜ’DEN LİSE ÖGRENCİLERİNE KÜTÜPHANE DESTEĞİ
Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır
Bakan Selçuk: Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır
Ankara'da uzaktan eğitim kararı
Ankara'da uzaktan eğitim kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma