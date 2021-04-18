Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, son başvuru tarihi 01 Mayıs 2021 ve sınav tarihi 06 Mayıs 2021 olan ilanla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.