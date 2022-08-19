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Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak

19 Ağustos 2022 Cuma 13:57
Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak

NEVŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullarda yapılan çalışmalarla ilgili, "İnşallah 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıcı itibarıyla doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmamış hiçbir okul kalmayacak. Bunlar gerçekten çok sevindirici gelişmeler" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Bakan Özer, Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Özer, "Bugün 61'inci ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu 5 sene içerisinde tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada gerçekten çok verimli bir yıl geçirdik. Bugün Nevşehir'de olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Nevşehir'de 2022 yatırımlarımızın toplam maliyeti 82 milyonluk bir bütçeye sahip. Bugün değerlendirmemizde bu mevcut durumu çok daha iyileştirmeyle ilgili neler yapabiliriz, diye çok verimli bir toplantı yaptık. Bugün ki toplantımız sonucunda Nevşehir'e 178 milyonluk ilave yatırım yapmayı ve dolayısıyla Nevşehir'in 2022 yatırım bütçesini 260 milyona çıkarma kararı aldık. Dolayısıyla mevcut yatırımın 3 katından daha fazla bir artış sağlayarak çok daha iyi bir noktaya getirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'1110 BAĞIMSIZ ANAOKULU TÜRKİYE'DE HİZMETE ALINDI'

Bakanlık olarak eğitime verdikleri öneme değinen Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem en fazla ağırlık verdiğimiz eğitim politikalarından bir tanesi okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek ve OECD ortalamalarına yaklaştırmak. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfını eğitim sistemimize kavuşturmak için yola çıktık ve proje saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam ediyor. Şu ana kadar bin 110 tane bağımsız anaokulu tüm Türkiye'de hizmete sokuldu. Gerçekten 10 ay gibi kısa bir sürede böylesine kapsamlı bir eğitim yatırımı büyük bir şans. Tüm Türkiye'de bu süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Nevşehir'de de gelinen oranın çok iyi olduğunu gördüm. 5 yaşında okullaşma oranları yüzde 98'lerde. Çok kısa sürede çok ciddi artışa ulaşmış" dedi. 

'OKULLARI YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLAMIŞ OLACAĞIZ'

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullardaki onarımların sürdüğünü belirten Bakan Özer, "Yani okullarımızın çatısından tüm mekanlarına kadar onarım ihtiyacı duyulan her noktayı hızlı bir şekilde tamamlayıp yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımıza hazırlamış olacağız. Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim almalarını sağlamak en büyük dileğimiz. Bu kapsamda büyük onarım olarak da merkezlerdeki ve ilçelerdeki okulların büyük onarım ihtiyaçlarını karşılamak için 35 milyonluk bir yatırımı Nevşehir'imize kazandırmış bulunuyoruz. Bir önemli diğer konu ise bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul kalmaması için kaynaklarımızı sonuna kadar kullanıyoruz. Geçen sene itibarıyla göndermiş olduğumuz tüm kaynaklar Nevşehir'de çok verimli bir şekilde kullanıldı ve dönüşümü yapılmayan 3 tane okulu kaldı. Dönüşüm yapılmayan yerlerle ilgili gerekli direktifleri vererek, inşallah 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlangıcı itibarıyla doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmamış hiçbir okul kalmayacak. Bunlar gerçekten çok sevindirici gelişmeler" diye konuştu. 

Okullarda ücretsiz kitap dağıtımının devam ettiğini de söyleyen Bakan Özer, "Bu ücretsiz kitapları okullarımıza gönderdik. Tüm okullarımıza bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamış olduğu 12 Eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklarda hazır olacak dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak her ilimizdeki çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmeleri ile ilgili her tür destekleri vermeye devam ediyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerDoğalgaz
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