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Akademik personel alınacak

Üsküdar Üniversitesi 63 akademik personel alacak

10 Ekim 2021 Pazar 11:09
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Akademik personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;  2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.10.2021 11:30
Anahtar Kelimeler:
üsküdar üniversitesiAkademik PersonelEğitimAtamaöğretimönce Vatan
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