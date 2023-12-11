İzmir

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Kahraman'ın yürütücüsü olduğu "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tümör Hücre Sferoidlerinde Borik Asidin Antikanser Etkisinin Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 programı dahilinde desteklenmeye uygun bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kahraman, akciğer kanserinin dünyada en çok görülen ikinci kanser türü olduğuna dikkati çekerek, kansere bağlı ölümler içerisinde de ilk sırada yer aldığını aktardı.

Kahraman, son yıllarda akciğer kanseri tedavisinde yeni ilaç molekülü adayı olabilecek birçok bileşik ve terapötik ajanlar üzerine çalışmalar yapıldığını belirterek umut verici sonuçların ortaya konduğu moleküllerden birinin de bir bor bileşiği olan borik asit olduğunu kaydetti.

Araştırmaların borik asidin iyileştirici etkisi olduğunu gösterdiğini aktaran Kahraman, "Projeyle elde edeceğimiz bilgiler, borik asidin akciğer kanserinde temel hücresel antikanser mekanizmalar üzerine olan etkilerini ortaya koyacak ve bor içeren hedefli yeni tedavi modellerinin oluşturulması için kaynak veriler sağlayacaktır. Ayrıca verilerimiz, Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan bor madenlerinin kanser tedavisinde umut vadeden bir molekül olup olmadığını ortaya koyacak ve bu stratejik madenlerin daha da önem kazanmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Proje ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da Türkiye'nin bor madeni açısından zenginliği göz önüne alındığında, projenin ekonomik olarak da önemli katkılar sunacağını düşündüğünü belirtti.