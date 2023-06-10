İstanbul

Yenikapı'daki Socios'un "fan zone" alanındaki organizasyonda, Socios.com uygulaması üzerinden seçilen taraftarlar, Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin takım kaptanlığında siyah ve beyaz takım olarak sahaya çıktı. Yerli ve yabancı birçok futbolseverin tribünden izlediği karşılaşmayı Nihat Kahveci'nin takımı 4-1 kazandı.

Final bileti olmak üzere birbirinden değerli ve özel ödüllerin kazanıldığı organizasyonda, iki oyuncu da maç öncesi ve sonrası tribünlerdeki ve "fan zone" alanındaki hayranları ile fotoğraf çektirip, imzalı formalarını armağan etti.

Keyifli bir deneyim yaşadıklarını söyleyen Nihat Kahveci, "Böylesine güzel bir organizasyonda taraftarla maç yapmak inanılmaz keyifli bir deneyimdi. Yeniden Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sevgili dostum Ümit Davala ile sahaya çıktık. İyi de mücadele ettik. Ülkemizin böylesine büyük bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapması gurur verici bir şey. Diğer yandan bugün tribünlerden birçok farklı ülkeden gelen futbolsever vardı. Beşiktaş forması, Villareal forması, milli takım forması imzalatanlar oldu. Hem kendi adıma hem de dostum Ümit Davala adına güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

AA