Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminin ilk galası Çorum'da yapıldı.



Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı merakla beklenen Efsane filmi çekimlerin yapıldığı Çorum’u unutmayarak ilk gala gösterimi Çorum’da yaptı. Çorumluların yoğun ilgi gösterdiği gala gecesine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın’ın yanı sıra oyunculardan Ahmet Kural, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay katıldı. 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıldığı film 2 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşuyor.



"Gülmeye hazırız"



Gala gecesine katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, “Efsane ekibini şehrimizde ağırlıyoruz. Yazın çok güzel çekimler yapıldı. Şehrimizde büyük bir heyecan uyandırdı. Özellikle yapımcı Aytaç Medya ve Zirve Yapım’a şehrimizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz dünyanın merkezi Çorum, birçok güzelliği bünyesinde barındırıyor. Senaryo gereği de çok eskiye giden bir tarihten başlaması gerekiyor. Bu anlamda Çorum senaryoya çok destek veriyor. Ben tüm Çorumlu hemşerilerim adına bütün oyuncu arkadaşlarıma yapımcımıza yönetmenimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Tabi asıl filmimiz 2 Şubatta vizyona giriyor. İlk galası Çorum'da yapılıyor. Bu anlamamda da ilk gala Çorum’da yapıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum Gülmeye hazırız. Şehrimiz gülümseten bir şehir.

Bu ekip Türkiye’yi yıllardır güldürüyor. Film Çorum'da geçtiği için tüm dünyadaki Çorumlu hemşerilerimi filme sahip çıkmaya davet ediyorum. Dünyanın her tarafında Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a ne kadar Çorumlu varsa filmi izlemeye davet ediyorum” diyerek Efsane ekibine teşekkür etti.

"Çorum’da olduğum için çok mutluyuz"



Filmde Özgür ve Sadık isimli ikiz kardeşe hayat veren Ahmet Kural, “Çorum’da olduğum ve burada çekimleri yaptığımız için çok mutluyuz. Aramızda olmayan oyuncu arkadaşlarımız adına da çok teşekkür ederim, hepsinin selamı var. İnşallah bol bol gülersiniz. Biraz klişe olacak ama biz çok güldük eğlendik. Çorum'un doğa harikası, tarihi hepsini filmde göreceğiz” diyerek Çorumlulara teşekkür etti.





Çorum’a hayran kaldı



Güzel oyuncu Cemile Canyurt, “Ben ilk defa bu film için Çorum'a geldim. İyi ki de gelmişim” diyerek Çorum’un güzelliğine hayran kaldığını söyledi.



"Çorum’un şivesini, doğasını ve insanını göreceğiz"



Efsane filminin yapım şirketi Aytaç Medya’nın genel müdürü Ediz Kentkuran “Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler Çorum’da bu film çekmeye karara verdiğimiz zaman gerçekten Çorum’un bu kadar misafir perver olacağını düşünmemiştik ve bilmiyordu. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. O yüzden biz ilk galamızı burada yapalım, filmimizi ilk defa sizlere izleyelim istedik. Bizde elimizden geldiği kadar Çorum'un şivesini, Çorum’un doğasını, Çorum’un insanını göstermeye çalıştık. Bunla alakalı da umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım bu film seri olur da her sene gelir, sizlerle birlikte film yaparız. Bu film sizlerin filmi filmimize sahip çıkalım” dedi.

Dünya prömiyeri dünyanın merkezinde yapıldı



Başarılı oyuncu Sadi Celil Cengiz “Filmin dünya prömiyerini dünyanın merkezi Çorum’da yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bende toprak sayılırım Samsunluyum” diyerek herkesi güldürdü.

Gülmenin tam zamanı



Filmde Ahmet Kural’ın sevdiği Sevim karakterine hayat veren Tuana Tezsay “Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Herkes umarım bu akşam buradan gülmüş ve eğlenmiş olarak ayrılır” diyerek Çorumluları gülmeye davet etti.

"Bizi çok iyi ağırladınız"



Elif Ongan “Bizi çok iyi ağırladınız. Şahane bir şehir Çorum. Umarım çok güler ve çok eğlenirsiniz.”



Efsane filminin gala gösterimi de efsane oldu. İzleyenlerin çok eğlendiği salonlardan gelen kahkahalardan anlaşıldı.



Efsane filminin İstanbul galası ise 1 Şubat’ta Zorlu PSM’de yapılacak.