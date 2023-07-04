Karayoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı ve diğer kapılardan yurda giriş yapıyor.

Ana vatana gelmenin huzurunu yaşayan gurbetçiler, memleketlerine doğru yola çıkmadan önce Edirne'de konaklıyor.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş, kentte gurbetçi hareketliliği yaşandığını söyledi.

Vatan hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye girdikten sonra Edirne'de mola verdiğini belirten Pekbaş, kentteki otellerde doluluk oranının arttığını vurguladı.

Gurbetçilerin Edirne'den memnun ayrıldığını ifade eden Pekbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle temmuz ve ağustos aylarında kara yoluyla yurda gelen gurbetçi misafirlerimizin ilk dinlenme noktası Edirne oluyor. Bu hareketlilik oteller ve kentteki diğer işletmelere katkı sağlıyor. Tabiri caizse Edirne ticareti canlanıyor. Gurbetçilerin izin süreleri ve okulların tatil olmasına bağlı olarak Edirne gurbetçi yoğunluğunu daha da yaşayacaktır. Esnafın yaklaşımı, yeni açılan kaliteli konaklama tesisleri sayesinde geçmiş yıllarda azalan gurbetçi ilgisini son dönemde yeniden artırdı. Bu hafta yapılacak Kırkpınar'da otellere olan talebi yükseltti."

Hollanda'dan gelen Mehmet Çelik ise baba ocağına doğru yola çıkmadan önce Edirne'de mola verdiklerini dile getirdi.

İlk defa kara yoluyla seyahati tercih ettiğini belirten Çelik, "Edirne'yi çok beğendik. İlk izlenimlerimiz çok güzel. Dinlendik ve şehri gezdik." dedi.

Ailesiyle birlikte Danimarka'dan gelen Mustafa Küçük de hem Edirne'yi gezdiklerini hem de dinlenme fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

AA