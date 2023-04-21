EDİRNE AA- Son iki yılda 6 yeni müzenin açıldığı Edirne, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Fatih Sultan Mehmet, Necmi İğe Evi Etnografya, Hasan Ali Yücel Çocuk, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi, Özel Osman İnci, Edirne Kent, Uzunköprü Kent, İlhan Koman Resim ve Heykel, Selimiye Vakıf Eserleri, Edirne, Balkan, Milli Mücadele ve Lozan, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık, Türk İslam Eserleri, Edirne Arkeoloji ve Etnografya, Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi ve Ekmekçizade Kervansarayı müzeleri kente gelen ziyaretçileri tarihe yolculuk yaptırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Edirne'deki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çanakkale'den sonraki en büyük tabya olan Hıdırlık Tabyası'ndaki çalışmaların 2021'de tamamlandığını, bu yapının Edirne Balkan Tarihi Müzesi olarak misafirlerini ağırlamaya başladığını belirten Soytürk, "Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Makedon Kulesi'nin (eski saat kulesi) restorasyonunun birinci etabı tamamlandı. Şükrü Paşa Kıyık Tabya'da ise projelendirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.