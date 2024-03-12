Edirne

Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da yer aldığı tarihi alanda çalışmalar 2 etap halinde gerçekleştiriliyor.

Ekipler, çalışmaların ilk etabında anıt ve çevresinde düzenleme yapıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci etap çalışmaların 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanacağını söyledi.

Bakım ihtiyacı olan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restorasyona başlandığını hatırlatan Sezer, "Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 26 Mart'a kadar anıtın ve kabrin bulunduğu alanlar restore edilerek Balkan Şehitlerini Anma Günü törenlerine yetiştirilecek. Bir taraftan arka taraftaki tabyalarla ilgili proje ve maliyetleme çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra da tabyaların restorasyonuna başlamayı planlıyoruz." dedi.

Sezer, kentteki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Kıyık Tabya ve Edirne müdafi Şükrü Paşa hakkında

Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşları sırasında kentin savunulması için buradaki 35'e yakın tabyadan şehir merkezine en yakın mesafedeki Kıyık Tabya, 1867-1871 yılları arasında inşa edildi. Tabya, Edirne'nin savunmasında önemli rol oynadı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik kısmı Şükrü Paşa Anıt alanı, 1200 metrekarelik kapalı alanı nizamiye, koğuş, karargah, menfez yapıları, topçu ve pusu odaları ile yeşil alandan meydana gelen 34 bin metrekarelik tabya, Milli Savunma Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığı kullanımına verildi.

Vasiyeti gereği Şükrü Paşa'nın naaşı İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'ndan Edirne'ye getirilerek 24 Temmuz 1998'de tabyadaki anıt mezara konuldu.

Tabyada, Şükrü Paşa Anıtı 27 Temmuz 1998 yılında açıldı.

Kenti 5 ay 5 gün savundu

Tarihi kayıtlara göre, 1857 yılında Erzurum'da doğan Mehmet Şükrü Paşa, Erzincan ve Almanya'daki askeri eğitiminin ardından İstanbul'daki askeri okullarda talim ile terbiye, balistik ve matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 36 yaşında tuğgeneralliğe yükselen Şükrü Paşa, 1905 yılında Selanik'e sürgüne gönderildi.

1908 yılında İstanbul'a dönen Şükrü Paşa'nın mareşalliğe yükseltilen rütbesi, 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından yapılan düzenlemelerle korgeneralliğe düşürüldü. Redif müfettişliği, Çanakkale Boğazı Muhafızlığı görevlerinde bulunan Şükrü Paşa, 1912 yılında Balkan Savaşları'nda Edirne Müstahkem Mevkii Komutanı olarak atandı.

1912-1913 yıllarındaki kuşatmaya karşı Edirne'yi 40 gün savunması emri verilen Şükrü Paşa, kıtlığa, açlığa, hastalığa ve pek çok olumsuzluğa rağmen kenti 5 ay 5 gün boyunca savunarak, askerlerinin başarısıyla tarihe geçti.