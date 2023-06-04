Meriç Nehri kenarındaki restoranda düzenlenen kahvaltıya Batı Trakya'dan gelen soydaş çocuklar ve aileleri ile Edirne'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklar da katıldı.

Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin yaptığı konuşmada, 4 Haziran'ın Dünya Kahvaltı Günü olması için Van'ın gösterdiği gayrete büyükelçilik ve konsoloslukların da destek verdiğini söyledi.

Etkinliğin, Gümülcine'den gelen soydaş çocukların ve sevgi evlerinde kalan çocukların dahil edilmesiyle daha anlamı hale geldiğini belirten Zehin, "Bugün burada Gümülcine'den gelen soydaş çocuklarımızı görmekten çok mutlu olduk. Sevgili soydaş çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Yunanistan'da yaşarken, Yunanistan'da çalışırken Türk milletinin, Türk devletinin her zaman yanlarında olduğunu, her zaman arkalarında olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin "Balkanların başkenti" olduğunu ifade etti.

Batı Trakya'dan gelen çocukları sevgiyle kucakladığını söyleyen Aksal, "Sizler bizim bir evladımızsınız. Bugün Batı Trakya'dan gelen evlatlarımızla birlikte olmaktan güzelce vakit geçirmekten keyif alırsınız inşallah." dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Dışişleri Bakanlığının geliştirdiği konsept çerçevesinde Dünya Kahvaltı Günü'nün kutlandığını anımsattı.

Annesi Batı Trakya'dan göçen bir Edirneli olarak soydaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Gürkan, "Batı Trakya bizim için vazgeçilmezdir, kıymetlidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de 4 Haziran Dünya Kahvaltı Günü'nün asıl amacının zengin Türk kahvaltı geleneğini hem yurt genelinde hem ülke dışında tanınır, bilinir bir birliktelik vesilesi haline getirmek olduğunu söyledi.

Dünya Kahvaltı Günü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılmış olan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin bir devamı olduğunu anımsatan Yörük, "Türk kahvaltısı oldukça zengin. İşte biz de Dışişleri Bakanlığı olarak bu etkinliği bu Türk kahvaltısını hem dünya genelinde tanıtabilmek, bunun farkındalığını daha yükseltebilmek hem de bunun uluslararası platformlarda tescilini gerçekleştirebilmek için uğraşıyoruz. Ümit ediyorum yakın zamanda bu konuda bir olumlu netice alacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası illüzyon gösterisi izleyen çocuklara Osmanlı macunu ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Batı Trakya'dan gelen çocuklar aileleriyle Balkan Tarihi ve Ekmekçizade Kervansarayı Müzelerini gezdi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA