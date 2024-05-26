Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.

Bando üyesi askerlerin arasında kırmızı trompetiyle dikkat çeken 10 yaşındaki Doruk Sürer, konser boyunca bandoya enstrümanıyla eşlik etti.

"Memleketim" şarkısını ise bando şefinin batonunu verdiği bir kız çocuğu yönetti.

Konserde bazı vatandaşlar dans ederken bazıları ise performansı cep telefonlarıyla kaydetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da konseri izledi.

Sezer ve Acar, konserin ardından bandoyu tebrik etti.

10 yaşındaki Doruk Sürer, konserin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bando ekibinin Edirne'deki konserinde yer almak için başvuru yaptığını söyledi.

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından hazırlıklara başladığını belirten Sürer, gelecekte subay olarak bandoda görev almak istediğini ifade etti.