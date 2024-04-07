İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giren 2 tırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpek Carlos'un yardımıyla yapılan aramada tırların çekici bölümünde 58 kilo 176 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.