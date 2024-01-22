Yatay Mimaride Estetik Şölen: Villa De Garden Farkı!

Villa De Garden, benzersiz yatay mimari anlayışıyla sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda az katlı ve güvenli yapısıyla da dikkat çekiyor. Burada insanlara sadece konut değil, aynı zamanda özgün bir yaşam alanı sunuluyor. Mustafa Öztaş liderliğindeki yönetim kurulu, bu iddialı projede gece gündüz demeden insanlara hizmet etmek için büyük bir özveri ile çalışıyor ve elde ettikleri satış başarısıyla gurur duyuyor.

8 Mart'ta Büyük Buluşma: Latif Doğan İle Unutulmaz Konser!

Villa De Garden, 8 Mart'ta sadece bir konserle değil, unutulmaz bir deneyimle tanıtılacak. Latif Doğan'ın seslendireceği şarkılar, villaların ilk etapta tamamlanmak üzere olduğu müjdesini taşıyacak. Bu etkinlik, sanatseverleri ve doğa aşıklarını 8 Mart'ta Villa De Garden'da buluşturacak.

İstanbul'a 2 Saat Mesafede: Lüks ve Doğa İç İçe!

İstanbul'a sadece 2 saat mesafede konumlanan Villa De Garden, lüksle doğayı buluşturuyor. Edirne merkezine 30 km uzaklıkta yer alan proje, aynı zamanda Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarına yakın bir konumda bulunuyor. 400 metrekare bahçeye sahip herkesin kendi yüzme havuzuna sahip olma imkanı, bölgedeki bağ ve bahçe kültürü ile doğal ürünlere kolay ulaşım sunuyor. Avcılık ve atıcılık sporlarına ilgi duyanlar için de adeta bir cennet.

İstanbul Sosyetesi ve Sanat Dünyası Sıraya Girdi!

Villa De Garden, sadece bir konut projesi olmanın ötesinde, İstanbul sosyetesi ve sanat dünyasının yeni buluşma noktası haline geldi. Prestijli bir yaşam tarzı sunan proje, 8 Mart'taki Latif Doğan konseri ile bir kez daha dikkat çekecek. Estetik mimarisi ve konforlu yaşam alanlarıyla Villa De Garden, lüks ve doğanın mükemmel bir birleşimini temsil ediyor.