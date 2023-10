Fenerbahçe Opet ile lig şampiyonluğu kazanan Eda Erdem Dündar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Hem kulüp hem de milli takım anlamında çok iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Eda, "Kulüp sezonunda uzun yıllar hasret kaldığımız lig şampiyonluğunu kazandık. Çok güzel bir kadromuz ve arkadaşlığımız vardı. Taraftar desteğiyle sezonu zirvede bitirdik. Yaz sezonu da inanılmaz keyifli geçti. Bizim süregelen güzel tempomuz, yaza da yansıdı. Tüm kulüpler için sezon iyi geçmişti. Milli takımda üç turnuvayı da hedeflediğimiz şekilde bitirdik. İki tane çok değerli altın madalyamız var. Tarih yazan bir ekibin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Tüm ülkeyi birleştirebilme özelliğine sahip bir takımın parçası olduğum için de ayrıca gururluyum." açıklamasını yaptı.

"Cumhuriyet'e büyük bir borç hissediyorum"

Cumhuriyet denildiğinde aklına ilk gelenin özgürlük ve eşitlik olduğunu vurgulayan Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyet sayesinde bir kadın olarak güçlü bir şekilde hayatıma ve mücadeleme devam ediyorum. Tıpkı sanatta, siyasette, bilimde başarılı olan diğer kadınlarımız gibi. Bence Cumhuriyet, kadınların kendini keşfetme potansiyellerinin farkına varıp, hayaller kurabilmesine ve en önemlisi bu hayalleri gerçeğe dönüştürmesine imkanı sağlıyor. Cumhuriyet'e büyük bir borç hissediyorum. 100. yılda bize Cumhuriyet'i sunan, kuran Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz bir minnet ve şükranla anmak istiyorum." diye konuştu.

Milli takımda elde edilen başarıların ardından kız çocuklarının kendilerini örnek alması noktasında çok mutlu olduğunu belirten başarılı voleybolcu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kız çocuklarının bizi örnek almaları, bizim gibi olmayı istemeleri, bunları duymak çok mutluluk veriyor. Biz çok renkli bir takımız. Hepsi kendilerindeki bir şeyleri bize yakın hissediyor diye düşünüyorum. Burada sürdürülebilirlik çok önemli. Bundan 5 yıl sonrasını da konuşabilmek gerekiyor. Biz voleybolcular olarak bu başarıyı devam ettirmeliyiz ki gelecek nesil ve sporun başarısı devam edebilsin. Kız çocuklarıyla ilgili zaten sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı her zaman tercih ediyorum, vaktim oldukça zaman ayırmayı da çok seviyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile 2 şehir gezmiştik; Urfa ve Antep’e gitmiştim. Orada bine yakın kız çocuğuyla vakit geçirme imkanım oldu. O enerjiyi, o uyumu çok sevdim ve 'Bir şeyler yapmam lazım.' dedim. Şimdi spor okulu açmayı düşünüyorum. İçerisinde sosyal sorumluluk projesi de barındıracak bir proje olacak. Uzun vadede güzel şeyler yapmak istiyorum. Öncelik İstanbul'da olacak ama sonrasında büyümeyi de çok isteriz. Bilgilerimi, tecrübelerimi genç nesle aktarmak istiyorum. Onlarla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor."

"Yine bir tarih yazsak kötü mü olur?"

Milli takım olarak Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamlamalarının ardından olimpiyat elemelerini de oldukça başarılı şekilde geçerek çıtayı belli bir noktaya taşıdıklarını dile getiren Eda Erdem Dündar, hedeflerin yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğu kazandık. Olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan tek takım olarak Dünya Kupası'nı da müzemize getirerek bu yazı mükemmel bir şekilde bitirdik. Tabii ki buradan itibaren yukarıyı hedeflememiz gerekiyor. Bu çıtayı daha yukarı koymak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yaz bize bunun için çok güzel olanak sağlıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nın favorileri arasındayız. Güzel bir aile ortamımız var. Rakipleri görmemiz gerekiyor. Milletler Ligi'ni geçmemiz gerekiyor, oradaki puan sıralaması olimpiyat için önem taşıyor. Olimpiyatlarda grup eşleşmelerine bakacağız. Çok güçlü ve değerli rakiplerimiz var. Niyetimiz tabii ki madalya. Yine bir tarih yazsak kötü mü olur? Çok güzel olur diye düşünüyorum. Hedeflerimiz arasında olimpiyatta kürsüde olmak var. Gözümü kapattığımda ve o an aklıma geldiğinde, kendimi kürsüde hayal ediyorum."

Tecrübeli voleybolcu, Fenerbahçe Spor Kulübünün "He for she" hareketiyle sporda önemli bir öncülük yaptığını ve kendisinin uygulamak istediği projede kulübün desteğini hissedeceğini aktardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kadınlar ile kız çocuklarının sosyal hayatta ve spor dünyasında daha fazla imkan bulması açısından "He for she" hareketiyle önemli bir proje başlattığını dile getiren Eda Erdem Dündar, "Fenerbahçe Kulübünün bir sporcusu ve kaptanı olarak, kulübümün bu kadar değerli bir projede olmasından dolayı gurur duyuyorum.

Kulübümüz bu konuda öncülük yapıyor. Tabii ki konu kadınlar ve kız çocukları olunca kulübümüz desteklerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Voleybol oynamasının yanı sıra futbola olan tutkusuyla ilgili de konuşan Eda, şunları söyledi:

"Ben futbolu çok seven bir insanım. Küçüklüğümde sokakta oynardım, hala da severim. İdmanda boş vaktimde top sektiririm. Milli takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılıyor ve bu çok değerli bence. Önümüzdeki yaz bence Türkiye spor yazını geçirecek diye düşünüyorum. Hem biz hem onlar oynayacak. İnanılmaz bir yaz olacak bizler için. Antrenör değişikliğiyle takımın havası değişti. Çok güzel enerjiyle sahada iyi performans gösteriyorlar. Konu milli takım olunca ülkece birleşiyoruz. Önümüzdeki yaz Türkiye olarak sporu Avrupa ve dünyaya en iyi şekilde tanıtacağız diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye dönersek bu sene çok güzel futbol oynanıyor. İsmail (Kartal) Hoca, ekibi ve futbolcular çok güzel uyum içindeler. Çok güzel transferlerimiz, çok başarılı sporcularımız var. Sahada izlerken ben taraftar olarak inanılmaz keyif alıyorum. Güzel futbol oynanıyor, taraftar kenetlenmiş, bu sene uzun zamandır özlediğimiz o şampiyonluğu yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Çok değerli sporcular var, takım içinde abilik yapıyorlar. Saha içinde o Fenerbahçe aidiyetini, o ruhu, birliği hissedebiliyorsunuz. Bu ekrandan bana ve eminim taraftarlarımıza geçiyordur. Bu sene inşallah Süper Lig'de o özlediğimiz şampiyonluğu alacağız diye ümit ediyorum."

"Geleceğimle ilgili henüz bir araştırma içindeyim"

Vücudu izin verdiği sürece Fenerbahçe ve milli takıma hizmet etmek istediğini vurgulayan Eda Erdem Dündar, spor yaşantısının ardından ne yapacağına henüz karar vermediğini anlattı.

Yöneticilik ya da antrenörlük yapabileceğini ifade eden milli oyuncu, "İşimi çok seviyorum. Bunun yanında ne yapabileceğimi de düşünüyorum. Antrenörlük ya da yöneticilik olabilir demiştim. Yakın çevrem antrenör olmam gerektiğini ve bu konuda başarılı olabileceğimi söylüyor. Geleceğimle ilgili henüz bir araştırma içindeyim. Antrenörlük olabilir, yöneticilik olabilir, her ikisi olabilir, kız çocuklarıyla ilgili farklı bir proje olabilir. Biraz daha voleybol oynamak istiyorum. Sonrasında sporun içinde kalmam gerektiğine inanıyorum. Bu kadar hırslı ve severek yaptığım bir işten sonra sakin bir hayatın beni tatmin edeceğini zannetmiyorum. O yüzden sporda kalmam, tecrübelerimi aktarmam gerektiğini düşünüyorum. O gün geldiğinde umarım hala sporun içinde devam ediyor olurum." şeklinde konuştu.

"Hedeflerimiz arasında CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var"

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak 7 Kasım'da CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Eda Erdem Dündar, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialı olduklarının altını çizdi.

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını diye getiren başanıyı oyucu, "Uzun zamandır özlediğimiz o kupayı kazanmayı çok istiyorum. Geçen sene çok yakındık ama sporun güzelliği bu zaten, ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Hedeflerimiz arasında tabii ki CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Gruptan çıktıktan sonra çapraz eşleşmeyle beraber ilerleyip, finale adımızı yazdırmayı, nihayet hasret kaldığımız o kupayı, ben, takımım ve camiam yeniden kazanmayı çok istiyoruz." diye konuştu.

Son olarak Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Eda Erdem, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz. Büyük bir şükran ve minnet duyuyorum. Cumhuriyet'in bize sunduğu değerler sayesinde hayatımı güçlü bir kadın olarak idame ettiriyorum. Sonsuz bir borç hissediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübünün bir sporcusu olarak 'Atamızın izindeyiz, Cumhuriyet'in Feneriyiz' sloganıyla sporda da elimizden gelenin en iyisini yaparak, ülkemizi gururlandırmaya, spora en iyi şekilde katkı vermeye devam edeceğimizi söyleyebilirim."