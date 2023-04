Eda Aslan ilk teklisi ile müzikseverlerle buluştu



Müziğin eğitiminden gelen ve Opera alanında çeşitli ödüller alarak ismini hem Türkiye hem de Dünya ülkelerinde duyuran Eda Aslan, şimdi ise kendi yapmış olduğu bir şarkıyı ilk teklisi olarak dinleyicilerle buluşturuyor: Sensiz…

Tiizz Records etiketiyle dinleyicilerle buluşan afro tınılı teklinin sözü ve müziği Eda Aslan, düzenlemesi Denizkan Boz, mix-mastering aşaması Buğra Kunt ve kapak fotoğrafları ise Ertuğrul Tohma imzası taşıyor.

Eda Aslan, ilk teklisi “Sensiz”i şu sözlerle anlatıyor:

“Sensiz… Alt ritmiyle insanı hareketlendirirken bir yandan da sözleriyle düşündüren bu şarkı aslında bazı duyguları kabullenip hayata kaldığı yerden devam etme enerjisi veriyor. Öncesinde yaşanmış olan acıyı, mutsuzluğu ve hissettiği her duyguyu filtresiz bir şekilde karşıya aktarıyor ve tüm bu olumsuz duyguları arkasında bırakıp yeni günlere kucak açabileceği bir duruma evriliyor. Umarım sizler de tüm olumsuzluklardan bu şarkı ile arınıp rahat hissedersiniz!”

Sıla Bilgin 4 yıl aradan sonra müziğe geri döndü

Çocuk yaştan beri müzikle ilgilenen ve akustik-alternatif tınılı şarkılar yapmaya başlayan Sıla Bilgin, 2018’de yayınladığı ilk teklisi “Umudu Yok” sonrasında art arda yayınladığı üç teklinin ardından yeni bir tekli yayınlamadıysa da Yeni şarkılar yapmaya ve müzik eğitimine devam etti. Şimdi ise Sıla Bilgin dört yıl aradan sonra yine Alternatif tınılı yeni bir tekli ile müzik kariyerine geri dönüyor: Sor Kendine…

Bağımsız olarak yayınlanan teklinin sözü ve müziği Sıla Bilgin, düzenleme, mix ve mastering işlemleri ise Ali Özcan imzası taşıyor. Kapak tasarımı ise Görkem Aslan’a ait.

Sıla Bilgin, yeni teklisi “Sor Kendine”yi şu sözlerle anlatıyor: “Kırgınlıklarımıza, yenilgilerimize ve bizi umutsuzluğun içerisine sürükleyen tüm yaşananlara ‘Böyle olmaz!’ dediğimiz bir şarkı ‘Sor Kendine’. ‘Yaşanır mı böyle?’ diye sormaktan çekinmediğimiz, daha cesurca kendi karanlığımıza inmemiz için bir ışık niteliğinde.”

Soner Arıca’dan çocuklara özel armağan

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği bir marş yazdı: “Cumhuriyet Marşı”. Sanatçı sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan marşı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi.



100 Kişilik Koro ile Klip

“Cumhuriyet Marşı” nın video klibi; Eren Yıldız’ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca’nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet’in 100. yılına özel kadrosu yüz kişiye çıkarılan, Dr. Osman Özel’in şefliğinde Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu’nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi’nde çekildi.



Çok Özel Görüntüler

“Cumhuriyet Marşı” nın klibinde Nebil Özgentürk’ün arşivinden Atatürk’ün daha önce hiçbir yerde görülmemiş videolarına, Cumhuriyet’in ilk yıllarından ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından çok özel görüntülere de yer verildi.



AKM’DE 23 NİSAN COŞKUSU



Birbirinden çarpıcı etkinlikler ve sanatın pek çok dalıyla 17 Nisan’dan bu yana rengarenk görüntülere sahne olan AKM Çocuk Sanat Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda coşkuyu katladı. Resmi kutlamalara da sahne olan Atatürk Kültür Merkezi, tüm güne yayılan dopdolu programıyla çocukların bayram sevincine ortak oldu. Çocuklar, Kültür Sokağına yerleştirilen dev bir piyanonun üzerinde dans ederek istedikleri parçaları çaldı, mozaik duvarda tek tek çekilen fotoğraflarıyla bir tablonun parçası oldu, AKM Açık Hava Sahnesine kurulan çadırda 360 derece planetaryum gösterisiyle gökyüzünü doyasıya seyretti.

Konserler, tiyatrolar, atölyeler…

AKM Açık Hava Sahnesinde gerçekleşen ‘Kukla Senfoni’ konseriyle bayramın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, AKM Çocuk Sanat Merkezinde Türkiye’nin ilk çocuklara özel interaktif talk şovu “Anlat Anlat Show”a katıldı. Ebeveyn ve çocuk tiyatrosu “Çinyo ile Markonyo” AKM Tiyatro Salonunda, ‘Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey’ filmi Yeşilçam Sinemasında katılımcılarla buluştu. Küçük sanatçılar, AKM Çocuk Sanat Merkezindeki ‘Marakas Yapımı’, ‘Ebeveyn-Çocuk Müzikle Tanışıyorum’, ‘Hayalimdeki Tabağı Tasarlıyorum’, ‘Çocuklar İçin Yaratıcı Drama’, ‘Erken Müzik’, ‘Resim Sevinci’ ve ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’ gibi pek çok atölyede hem yaratıcılıklarını ortaya koydu hem de eğlendi.

MURDA TÜRKİYE KONSERLERİNE BAŞLIYOR



Son dönemin yıldızı parlayan rapçilerinin başında gelen Murda, 6 Haziran’da İzmir ile başlayan ‘Dua Tour 2023’ turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Müziğe Hollanda'da başlayan, Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi dünyaca tanınmış hip-hop sanatçılarıyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Ezhel’le birlikte hayata geçirdikleri ‘Aya’ şarkısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran Murda’nın İzmir, Ankara ve İstanbul’da vereceği konserlerin biletleri ise satışa çıktı.

Kendine has üslubu ve şarkı sözleriyle dikkat çeken Murda, Türkiye ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde sevenleri ile buluşacağı ‘Dua Tour 2023’ kapsamında; 6 Haziran’da İzmir Arena, 7 Haziran'da Ankara ODTÜ MD Vişnelik ve 17 Haziran'da İstanbul Maximum UNIQ Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.



