TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, takviye edici gıda adı altında ruhsatlandırılan bitkisel ilaç ve vitaminlerin kullanımının, şehirleşme, yetersiz beslenme, stres ve uykusuzluk gibi nedenlere bağlı artış gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı, yaklaşık 12 bin "gıda takviyesi" adı altında bitkisel ilaç ve vitaminin bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız tarafından 'bitkisel' denildiği için 'zararsızdır' diye düşünülerek rahatlıkla kullanılmaktadır. Halbuki bu ürünler içinde kimyasal maddeler bulunmaktadır. Üzerlerinde ayrıca 'ilaç değildir' ibaresi son derece yanıltıcıdır. Bunlar ilaç etken maddesi barındıran ürünlerdir. Masumca 'takviye edici gıda' denilmesi son derece yanıltıcıdır."

İlaç formundaki gıda takviyelerinin yeterince kontrol olmadan, saklanma koşulları gözetilmeden kontrolsüzce marketlerde, benzinliklerde, çarpıcı reklamlarla sunulduğu ve özendirildiği anlatılan açıklamada, takviye edici gıdaların ilaç olduğu ve bunların kontrolünün sadece Sağlık Bakanlığınca yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan da Kovid-19 salgını sürecinde gıda takviyelerine olan talebin artmasının, sahte ürün üretimini tetiklediğine dikkati çekti.

Saydan, "İster kimyasal isterse bitkisel kökenli olsun, tüm ilaçlar eczacının uzmanlık alanıdır. Bu tür ürünlerin, Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden satışı yapılmalı." ifadesini kullandı.