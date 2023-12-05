Berlin

ECB, Ekim 2023'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 4’te sabit kaldı. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri bir önceki aya göre daha da kötüleşirken, eylülde eksi yüzde 1,2 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ekimde eksi yüzde 1,3’e indi.

Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ise ortalama yüzde 11,4 olmasını bekliyor.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

ECB, enflasyona karşı bu yılın başında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltmişti. Banka son zamanlarda önümüzdeki birkaç ay için faiz oranlarının sabit kalacağı sinyalini verirken, piyasalar, bankanın bir sonraki hamlesinin faiz oranlarında indirim olmasını bekliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,4 seviyesine geriledi. Bölgede enflasyon, geçen yılın sonlarında çift hanelere ulaşmıştı.