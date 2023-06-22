Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Doğumundan beri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gündür takip edilen Ebrar bebek, doğumsal kalp ve damar hastalığından şüphelenilmesi üzerine bugün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi. Entübe durumdaki bebek, onu bekleyen uçağın kalkacağı Bodrum Milas Havaalanı'na özel donanımlı yenidoğan ambulansıyla götürüldü. Ebrar bebeğe acil şifalar diliyoruz."

Koca, paylaşımında bebeğin ambulanstan uçağa nakledildiği anların fotoğraflarına da yer verdi.

AA