Özgün, Babalar Günü'nde teknolojik ürünlere, erkek kozmetik ve moda kategorilerine talebin yüksek olduğunu gözlemlediklerini vurgulayarak "Tüketiciler, özellikle teknolojik ürünler ve kişisel bakım ürünlerine büyük ilgi gösteriyorlar. En popüler hediyeler arasında akıllı saatler, bluetooth kulaklıklar, tabletler, bilgisayarlar, kahve makineleri, cep telefonları ve saç-sakal makineleri öne çıkıyor. Ayrıca, parfümler ve moda ürünleri de sıkça tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Özgün, "Babalar Günü döneminde online alışverişte büyük bir hareketlilik gözlemledik. Özellikle bu gibi özel dönemlerde tüketiciler hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de sevdiklerine hediye almak için çeşitliliğin çok olduğu online alışverişe yöneliyor." ifadelerini kullandı.

"Tüketicilere iade ve değişim koşullarını dikkatlice okumalarını tavsiye ederim"

Elektronik ve teknoloji ürünlerinde de artış gözlemledikleri ve 2024'te cep telefonu ve taşınabilir bilgisayar satışlarının yüzde 20 artış gösterdiği bilgisini paylaşan Özgün, şöyle devam etti:

"Telefon kılıfları ve şarj cihazları gibi tamamlayıcı ürünlerde de artışlar yaşandı. Bu durum, tüketicilerin teknoloji ürünlerine olan ilgisinin sürdüğünü ve tamamlayıcı ürünlere olan talebin arttığını gösteriyor. Babalar Günü özelinde yaptığımız kampanyaların da etkisiyle vantilatör satışları artarken 2024'te ayrıca termos ve filtre kahve makineleri yüzde 30'a varan oranda yükseliş gösterdi. 2024'te outdoor ürünlerinin satışı yüzde 92 arttı. Bu durum, tüketicilerin kampanyalardan da faydalanarak dönemsel ihtiyaçlarını karşıladığının da bir göstergesi."

Özgün, tüketicilere, alışverişlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ederek "Böylece hem ürün çeşitliliğinden yararlanabilir hem de olası teslimat gecikmelerinden kaçınabilirler. Özellikle güvenilir ve bilinen e-ticaret sitelerini tercih etmeleri ve ödeme işlemlerini yaparken güvenli ödeme yöntemlerini kullanmaları da büyük önem taşıyor. Tüketicilere ayrıca iade ve değişim koşullarını dikkatlice okumalarını ve ürün yorumlarını incelemelerini de tavsiye ederim." dedi.

"Satışlar, geçtiğimiz yılın satışlarına oranla yaklaşık yüzde 95 artış gösterdi"

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş de satışlarında Babalar Günü'nün etkisini görmeye başladıklarını söyledi.

Özellikle uzun ve kısa kol gömleklerde, dokuma ceketlerde, şortlarda ve bermudalarda, chino pantolonlarda, cüzdan, kemer ve şapka gibi aksesuarlarda genel site satışlarına göre dikkati çeken bir artış gözlemlediklerine işaret eden Yiş, "Bu kategorilerdeki satışlar, geçtiğimiz yılın satışlarına oranla yaklaşık yüzde 95 artış gösterdi. Babalar Günü sonunda ise geçtiğimiz yılın satışlarının minimum yüzde 50 üstünde olacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiş, Babalar Günü özelinde gömlek, pantolon, şort, polo yaka tişörtler, elektrikli kişisel bakım ürünleri, aksesuarların hediye için öne çıkan kategoriler arasında yer aldığını belirterek "Babalar Günü'ne özel LC Waikiki erkek ürünlerinde yüzde 5 ek indirim sağladık. Ayrıca sepetindeki ürün adedini artıranlara da ek indirimler yakalama fırsatları da olacak. Bu özel günde amacımız 'İyi giyinmek herkesin hakkı' misyonumuz doğrultusunda hesaplı alışveriş imkanı sunarak babalarına hediye almak isteyen müşterilerimize avantajlar sağlamak." diye konuştu.