Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, 2023'ün e-ticaret hareketliliğinin yaşanacağı en önemli dönemlerden biri olabileceğini söyledi.

İşletmelerin söz konusu günde iyi bir kampanya ile yüksek satışlar elde edebileceğini ifade eden Özkara, markaların bu güne özel indirimler yapması ve site içinde kullanıcıları yönlendirecek özellikler sunması gerektiğini dile getirdi.

Geçen yıl Anneler Günü'nde yapılan internet alışverişlerinde kuyumculuk sektörünün yüksek satışlar gerçekleştirdiğini, aksesuar kategorisindeki takı, bileklik, kolye gibi ürünlerin de ciddi bir satış oranı olduğunu dile getiren Özkara, "Bu yıl yükselen altın ve gümüş fiyatları nedeniyle kullanıcılar, daha çok aksesuar kategorilerine yönelmeye başladı. Yine küçük ev aletleri Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürün gruplarından biri." dedi.

Özkara, Anneler Günü'nde telefon satışlarının artmasını ve elektronik kategorisinde hareketlenme beklediklerini de söyleyerek, "Bu yıl sepet tutarını 1270 lira civarında öngörüyoruz. Elbette bu, ürün gruplarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel tabloda buna yakın bir rakam görebiliriz." diye konuştu.

Geçen yıl perakende e-ticaret hacmi 458 milyar oldu

Özkara, e-ticaret sektöründeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 109 artışla 800 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti.

Geçen yıl sipariş adetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona çıktığını anlatan Özkara, şunları kaydetti:

"2022 yılında perakende e-ticaret hacmi 458 milyar lira olarak gerçekleşti. Her ne kadar pandemin etkisini artık hayatımızda çok hissetmesek de sosyalleşip normal hayattaki alışveriş alışkanlıklarımıza kısmen dönsek de bu rakamlar e-ticaret büyümesi açısından güzel rakamlar oldu. 2019 yılında e-ticaret hacmi toplam perakendenin içerisinde yüzde 4 civarındaydı. Pandemi ile birlikte bu rakam yüzde 15'lere çıktı. Bu sene ise bu rakam yüzde 18,6'ya ulaştı. Öte yandan Türkiye'deki işletme sayıları, yani e-ticaret yapan firmaların sayısı 550 bine ulaştı. Geçen sene bu rakam 470 bindi. Rakam gitgide artıyor. Ama bu işletmelerin sadece 32 bininin kendine ait bir e-ticaret sitesi var. Yani 550 bin sayısının içerisinde kendi markalarını yansıtan, kendi siteleri üzerinden satış yapan sadece 32 bin işletme var. Ama bu rakamların da hızla artacağını öngörüyoruz."

Özkara, e-ticarette Kovid-19 salgınıyla seyahat, hızlı tüketim malzemeleri ve market alışverişlerinin hızlı büyüyen kategoriler olarak ön plana çıktığına da dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Perakendeciliğe baktığımızda ise ön plana çıkan sektörler, bilgisayar, elektronik ürünler, ev eşyaları ve tekstil ürünleri oluyor. KOBİ segmentine indiğimizde yani küçük işletmelerin kendi siteleri üzerinden yapmış olduğumuz raporlamaya göre de hırdavat, kamp, outdoor malzemeleri, spor ekipmanları gibi birçok kategori dahil oluyor. Çünkü bu alanlar hala boş. Firmalar bu alanlarda hızlı büyüme kat edebilme ve yüksek cirolardan pay alma şansına halen sahip."

30 milyar liranın üzerinde hacim bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi de sektörün Anneler Günü kampanyalarının uygulandığı dönemde 30 milyar liranın üzerinde hacim beklediğini söyledi.

İnternetten yapılan alışveriş alışkanlığının büyümeye devam ettiğine değinen Ekmekçi, Anneler Günü kapsamında en çok satılan ürünlere ilişkin "Hediye kategorilerine baktığımızda küçük ev aletleri, cep telefonu ve tablet gibi teknoloji ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünlerinin öne çıktığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekmekçi, Anneler Günü alışverişinin diğer özel günlerde olduğu gibi iki hafta önceden başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Pandeminin etkisinde geçirdiğimiz Anneler Günü'nün ardından bu yıl da bu özel günü şubat ayı yaşadığımız deprem felaketinin gölgesinde karşılıyoruz. Aynı zamanda bu yıl Anneler Günü, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler ile aynı güne denk geliyor. Herkes için en kutsal kişileri olan annelerimize özel bugün için bir yandan alışverişler de yapılıyor. Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin e-ticaret verilerine olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Pandeminin etkisi geçse de o dönemde hayatımızın ayrılmaz parçası olan online alışveriş alışkanlıkları büyüyemeye devam ediyor."

AA