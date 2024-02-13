Haber: Damla Oya Erman

Şirket bu kredileri, emisyon düzenlemelerini karşılamak için yeterince elektrikli araç üretmeyen otomobil üreticilerine satıyor.

Bloomberg'e göre, Tesla bu uygulamadan 2009'dan bu yana 9 milyar dolar gelir elde etti. Elon Musk'ın Tesla'sı, rakiplerin emisyon düzenlemelerini karşılamak için yeterince elektrikli araç satamamasından yararlanarak geçen yıl düzenleyici kredi satışlarından 1.79 milyar dolar kazandı. Tesla, bu kredileri üretip satış yaparak kazanıyor.

Daha sonra bu kredileri, ABD, Avrupa ve Çin'deki düzenleyiciler tarafından uygulanan emisyon kurallarını karşılamak için yeterince elektrikli araç üretmemiş otomobil üreticilerine satabiliyor. Tesla'nın kredi alıcılarını açıklamadığı biliniyor.

Bloomberg'in belirttiğine göre, şirket 2009'dan bu yana düzenleyici kredilerden neredeyse 9 milyar dolar kazandı. Tesla, düzenleyici kredilerden elde edilen gelirin gelecekte önemli bir şekilde katkıda bulunacağı varsayımıyla işini yönetmediğini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl 1.776 milyar dolar kazandığı kıyaslandığında, Tesla'nın düzenleyici kredi satışlarından elde ettiği gelir az da olsa artmaya devam ediyor.

Musk yönetimindeki otomobil üreticisi, ABD elektrikli araç pazarını hala domine ediyor, ancak rakiplere karşı zemin kaybetmeye başlıyor. Bununla birlikte, en büyük rakipleri büyük ölçekli elektrikli araç planlarını azaltıyor gibi görünüyor. Ford, 12 milyar dolarlık yatırımı erteledi ve General Motors, hibritleri tekrar ürün yelpazesine dahil etti.

Tesla'nın hakimiyetine şu anda en büyük tehdit, Çin'den geliyor. Çünkü BYD, yılın başında dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi olarak Tesla'yı geride bıraktı. Tesla normal çalışma saatleri dışında yapılan bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.