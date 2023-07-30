DÜZCE AA- Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine ve 3 mavi bayraklı plaja sahip Akçakoca, çevre il ve ilçelerden gelen tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

İlçe merkezinin 3 kilometre batısında yüksek falezin kıyısında bulunan tarihi Ceneviz Kalesi de tatilcilerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında başı çekiyor.

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen, UNESCO tarafından 2013'te Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Ceneviz Kalesi, hafta sonu ziyaretçilerle doldu.

Kaleyi ziyaret edenlerden bazıları içerideki oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlenirken, bazıları da falezin hemen önünde yer alan Kale Plajı'nda denize girerek yaz sıcaklarında serinleme imkanı buldu.