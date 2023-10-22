Kentin güneyindeki Köroğlu Sıradağları üzerinde bulunan merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Odayeri Yaylası'nda yaklaşık 8 aydır konaklayan yaylacılar, mevsim şartlarının zorlaşmasıyla köylerine ve il merkezine dönüyor.

Ağaçların sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlara büründüğü yaylalardan kışlık odun ihtiyaçlarını tamamlayan yaylacılar, hayvanlarıyla birlikte köylerine doğru yola çıktı.

Yaylacılık yapan 60 yaşındaki Osman Yalçın, artık yaylalardan dönüşlerin başladığını ve hayvancılık yapanların yaylaları ilkbahara kadar boşalttığını söyledi.

Bölgede yaklaşık 5 ay durduklarını anlatan Çakmak, "Mart veya nisan aylarında yaylaya çıkıyoruz. Hayvancılık yapanlarımız dönüşe geçti. Bizler kışlık odun yapıyoruz. Bu işlerimizi tamamladıktan sonra biz de inişe geçeceğiz." dedi.