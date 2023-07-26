DÜZCE AA- Bipativer Hayvanları Koruma Derneği yönetim kurulu üyesi Ilgın Günce Günay, barınma, beslenme ve tedavi alanlarında hak ve hizmeti önceleyerek çalıştıklarını söyledi.

Gönüllülerle şehir merkezindeki iş yerlerinin önüne yerleştirilmek üzere 100 su kabı hazırladıklarını belirten Günay, kent geneline yaymayı planladıkları proje kapsamında su kaplarının üzerine "su kabıdır çöpe atmayınız" uyarısı astıklarını anlattı.

Günay, bazı insanların su kaplarının içine çöp veya yabancı madde atabildiğine değinerek, insanlarla hayvanların birlikte yaşama kültürü noktasında farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Hatay ve Antakya'ya mama desteğinde bulunacaklar

Hayvanların da yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Günay, "Bu yüzden saha faaliyetlerinde bulunduğumuz deprem bölgelerinden Hatay ve Antakya'ya mama desteğinde bulunmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.