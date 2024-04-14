Kentte 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Çamköy bağlantı yolunda oluşturulan uygulama noktasında radar denetimi yaptı.

Denetimler sırasında karşı istikametteki araçlara selektör yaparak uyaran sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza uygulandı.

Trafik ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla radar uygulamasının yanı sıra kimlik sorgulamalarıyla asayiş suçlarına karışan ve aranan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.