Düzce'de 8 ayrı noktada 180 emniyet personelinin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentin 8 ayrı bölgesinde 21 umuma açık yer, 12 günübirlik kiralanan ev, 5 park bahçe, 1867 kişi, 244 araç, 18 kıraathane, 1 internet kafe, 1 iş merkezi ve 1 mesire alanını denetledi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen ve dron ile narkotik köpeğinin de kullanıldığı "huzur ve güven" uygulamasına 180 personel katıldı.

Denetimlerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişiye işlem yapıldı, 17 araç sahibine toplamda 92 bin 144 lira ceza uygulandı.