Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, köylülerden ata tohumu topladı.

Elde edilen fideler, Konuralp bölgesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde toprakla buluşturuldu.

Yurt bahçesinde oluşturulan alana biber, domates, salatalık, lahana ve patlıcan fidelerini diken öğrenciler, sebzelerin yetiştirilmesini de üstlenerek hem ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına aracılık edecek hem de toprağa dokunma imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine, projeyi 3 yıldır yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında 3 yılda 73 farklı çeşit tohum elde ettiklerini aktaran Yazıcı, "Bunların birçoğunu fideleme yöntemiyle toprakla buluşturabiliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile de çalışma içerisindeyiz. Sayın Valimizin başkanlığında huzurevlerinde, Gençlik Merkezimizin ve yurtlarımızın bahçelerinde gençlerimizle bu fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Yurtta kalan öğrencilerimizin çoğu sağlık alanında eğitim alıyor ve deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz. Depremin stresi onların da bizlerin de üzerinde. Gençlerimizin stres ve ders yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak toprağa dokunmalarını, büyüklerimizin toprakla mücadelesini anımsamalarını istedik." diye konuştu.

"Toprağa dokunmak beni mutlu ediyor"

Düzce Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Aleyna Çalıkaya da toprağa dokunmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Adıyamanlıyım ve toprakla geçmişte de uğraştım. Fideleri birlikte diktik, inşallah burada kalırsak bakımını da yaparız ." dedi.

Depremden etkilendiklerini dile getiren Çalıkaya, "Depremden sonra sınavların ve ödevlerin ortasında toprağa dokunmak bize çok iyi geldi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok özel hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Buket Bayçınar ise sebzelerin bakımını üstlenmenin güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "İnşallah bunları tatmak da bize nasip olur." dedi.

AA