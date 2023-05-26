Kent merkezinde yaşayan 60 yaşındaki Nuray ve 52 yaşındaki Nurten Bekoğlu, Valilikçe 2 yıl önce girişimci kadınların el ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan Kadın Emeği Merkezi'nde dükkan açtı.

İki elti, ebegümeci, kazayağı, ısırgan otu, kaldirik otu gibi bitkiler ile ıspanak, patates ve pırasa gibi çeşitli sebzelerden yaptıkları gözlemelerle damakları tatlandırıyor.

Girişimcilik ruhlarıyla kadınlara örnek olan eltiler, yöresel lezzetlerin geleceğe aktarılmasına katkı sağlıyor.

"Yemek yapmayı seviyoruz"

Nuray Bekoğlu, eltisiyle yaptıkları gözlemelerle kentteki festivallerde, ramazan etkinliklerinde ve Düzce tanıtım günlerinde yer aldıklarını söyledi.

Eşlerinin ilk zamanlarda yorulduklarını düşünerek yaptıkları işe karşı çıktığını aktaran Bekoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de onlara 'Biz seviyoruz bu işi. Böyle mutluyuz, bizi bırakın.' dedik. Yemek yapmayı ve beraber etkinlik yapmayı seviyoruz. Biz kardeşten öteyiz. Otlu gözlemelerimizi çok seviyorlar. Tarifini veriyoruz ama bizimki gibi olmadığını söylüyor. Herkes kendi yöresinin yemeklerine sahip çıksın. Sağlığımız elverdiği sürece devam etmeyi düşünüyoruz. Kadın isterse her şeyi yapar, biz böyle çok mutluyuz."

Nurten Bekoğlu da yıllardır yakın çevrelerinde otlu gözleme yapmalarıyla tanındıklarını kaydetti.

Ürünlerinin çok beğenildiğini dile getiren Bekoğlu, "Otlu gözlemimiz çok nefis oluyor. Patatesli, patlıcanlı, peynirli, isteğe göre kıymalı, kaşarlı, sucuklu değişik değişik gözleme yapıyoruz. Düzce'mizin otlu gözlemesi çok meşhurdur. Kazayağı, maydanoz, ebegümeci, ısırgan otu, kaldirik otu gibi tüm otlardan var." dedi.

AA