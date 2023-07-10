Düzce

Koloğlu, kent genelinde iki gün etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel ve taşkınlar nedeniyle Avlayan ve Iğdır köylerinin ilçe yoluyla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

İlçe merkezinde 2 evi su bastığına aktaran Koloğlu, daha önceki sellere göre ilçenin daha az hasar aldığını dile getirdi.

Koloğlu, özellikle içme suyuyla alakalı büyük sıkıntı yaşadıklarına değinerek, "Ana ishale hattımızda ciddi sıkıntı var. Sularımız hem bulanık geliyor hem de ileride kesilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Kanalizasyonlarda zaman zaman tıkanıklıkların yaşandığını anlatan Koloğlu, ekiplerin 24 saat esaslı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

AA