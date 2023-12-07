Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları derbiyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ligin 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yendiklerini hatırlatan Tadic, "Son hafta iyi bir galibiyet elde ettik. Son maçın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var. Bu da bizler için iyi bir şey. Beşiktaş derbisine iyi bir şekilde çalışıyoruz. Neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için takım olarak en iyisini yapacağız. Camiamız açısından da önemli bir maç olacak. Hem oynaması hem de izlemesi keyifli olacaktır. Üç puanı alabilmek için elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, sezona 19 maçlık galibiyet serisiyle girdiklerini anımsatarak, "O dönemlerde iyi bir ivmemiz vardı. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Formumuz da gittikçe artıyordu. Sonrasında sakatlıklar oldu. Özellikle aynı pozisyonda birçok sakatlık yaşadık. Bu da bizim oyun seviyemizi düşürdü. Biz, mazeret gösterecek insanlar değiliz ama takımda oynayan futbolculardan bazıları sakatlandığı zaman ritminizi ortaya koymada aksaklıklar yaşanabiliyor. Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Beşiktaş derbisinden de galibiyetle ayrılarak yeni bir seri yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kariyerimde bu tarz çok maça çıktım"

Dusan Tadic, kariyerinde birçok büyük maç oynadığını söyledi.

Büyük maçlara iyi motive olduğunu aktaran Tadic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerimde bu tarz çok maça çıktım. Çok fazla güzel derbi maçları oynadım. Bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir takım arkadaşım bana, 'Derbi maçlarda neredeyse göz rengin değişiyor. O kadar motive oluyorsun.' demişti. Bu tür maçlarda çok fazla efor göstermek gerekiyor. Sadece camia için değil taraftarlar için de bu maçların önemi büyük. Sahada olduğumuz sürede en iyisini ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki derbiler dışındaki müsabakalar da büyük öneme sahip. Onlarda da çok fazla motive olmak gerekiyor ama derbilerde bu motivasyonu daha çok gösterebiliyorsunuz."

"Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var"

Dusan Tadic, sakatlıklardan en çok etkilenen takımların kendileri ve Beşiktaş olduğunu söyledi.

Tadic, "Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem Beşiktaş hem biz bu konuda en fazla sorun yaşayan takımlarız. Diğer takımlarda bu kadar sakatlık yok. Beşiktaş da sahada en iyisini yapmaya çalışacak. İki takım da galip gelmek isteyecektir. Güzel ve ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu tip büyük maçlar oyuncularda çok fazla motivasyon oluşturuyor." şeklinde görüş belirtti.

Daha önce Ajax formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele ettiğini hatırlatan Tadic, "2020-2021'de Beşiktaş'a karşı 2 maç oynadık ve bunları kazandık. Benim açımdan güzel bir tecrübeydi. Büyük statlarda futbol oynamaya alışığız. Bizleri motive eden şey de bu. Bundan dolayı futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, taraftarların yaratacağı elektrik güzel şeyler." diye konuştu.

Tadic, derbiyle ilgili takım arkadaşlarıyla konuşmadığını belirterek, "Bu konuda konuşmaya çok gerek yok. Zaten çok önemli bir derbi. Galatasaray ve Beşiktaş maçları Fenerbahçe için çok önemli. Üç puanı alabilmek ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek adına elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'a gezmeye değil şampiyon olmaya geldim"

Fenerbahçeli futbolcu, yoğun fikstürden dolayı İstanbul'u gezme şansı olmadığını belirterek, "Bizler şehri dolaşmaya gelmedik." dedi.

İstanbul'un güzel bir şehir olduğunu aktaran Tadic, "Yoğun takvimden dolayı şehri gezmeye çok zamanım olmadı. İlk zamanlarımda dışarı çıkmıştım. İstanbul çok güzel bir şehir ama bizler şehri dolaşmaya gelmedik. Bizim için ana faktör işimizi yapmak, Fenerbahçe'ye faydalı olmak ve takımı şampiyonluğa taşımak. Bundan dolayı buradayız. Mümkün olan her şeyi yapıp Fenerbahçe'yi istediği noktaya getirebilmek adına en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Zaman olduğunda da dışarı çıkabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz"

İlerleyen yaşına rağmen birçok maçta forma giyen Tadic, "Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz." dedi.

Çok çalıştığını dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Formda olabilmek adına çok fazla çalışıyorum. Yorgunluk aslında zihinde başlayan bir şey. Bazı futbolcular da yorgun olduklarını söyleyebilir. Bu çok normal. Her zaman limitlerimizi zorlamamız, sürekli olarak çalışmamız gerek. Arkadaşlarımıza, ailemize, camiamıza, kulübümüze, hocamıza, takım arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Onları yalnız bırakmamak gerek. Çalışmalarımızla birlikte olduğumuzu hissettirmeliyiz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Şu anda Fenerbahçe'nin hedeflerinin sorumluluğu omuzlarımızda. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerek."

"Fenerbahçe'ye transfer olmadan 40-50 takımdan teklif aldım"

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce yaklaşık 50 takımdan teklif aldığını söyledi.

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile de anılan Tadic, siyah-beyazlılardan teklif alıp almadığıyla ilgili soru üzerine, "Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce yapılan çok fazla teklif vardı. Sanırım 40-50 kulüpten teklif aldım. Çok teklif bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin edemezdik. Beşiktaş ile neler olduğunu bilmiyorum. Benim düşüncem Fenerbahçe'ye gelmekti. Kararımı Fenerbahçe'ye gelmekten yana kullandım. Çünkü bana gösterilen proje çok büyüktü. Burada iyi bir şekilde ve güzel bir projeyle karşılandım. Beşiktaş'ın içinde ne oldu, şu anki durumlarını bilmiyorum. Beşiktaş yönetimi neden eleştiri alıyor, hangi süreçleri yaşıyorlar bilmiyorum. Bununla ilgili konuşmam da doğru olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.