Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Pınar Karşıyaka'yı 115-66 mağlup eden Beşiktaş Emlakjet'te Başantrenör Dusan Alimpijevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Alimpijevic, şu sözleri kaydetti:

“Galibiyetten dolayı takımım ve kendim adına çok mutluyum. Benim Ufuk Sarıca’ya ve Pınar Karşıyaka ne kadar sempati duyduğumu herkes biliyor. Pınar Karşıyaka çok iyi bir takım ve Türkiye ligi için çok önemli bir takım. Birinci saniyeden son saniyeye kadar çok ciddi oynadığı için takımımı tebrik ediyorum. Maçta sakatlıklardan sakındık, dakikaları dağıttık. Mincidelice JL Bourg maçını nasıl oynayacağımızı da görmek istedik.”

Derek Needham: Maça iyi başladık

Siyah-beyazlı oyuncu Derek Needham'in açıklamaları ise şu şekilde:

“Geçen hafta bir sakatlığım vardı. O beni biraz zorladı ama şimdi iyiyim. Maça iyi başladık. Takım benim enerjimden beslendi. Sonrasında da iyi iş yaptık. Bunu bir seri maç olmasından dolayı çok mutluyum. BKT EuroCup yarı final serisini kendi sahamızda taraftarımıza izleteceğimiz için de ayrıca çok mutluyum.”