Sinan Erdem Spor Salonu'nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından şu sözleri kaydetti:

"Geri dönmek için bir kez daha her şeyi yaptık. İnanılmaz bir taraftarımız var. EuroCup’ta hiç kimse böyle bir atmosfere böyle bir taraftara sahip olmadı. Onların desteği bizi galibiyete taşıdı. Bu zaferi onlara borçluyuz. Gerçekten çok mutluyum. İlk yarıda baskı altındaydık. Ancak ikinci yarı baskı onların üstündeydi. Önemli bir galibiyet aldık.”

Marko Simonovic: İnanılmaz bir taraftarın önünde oynadık

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Marko Simonovic, İlk yarıda enerjimiz düşük olmasına karşın taraftarımızn desteğiyle maçı kazandık dedi ve Beşiktaş taraftarına şu sözlerle teşekkür etti:

“İlk yarıda enerjimiz düşüktü. İkinci yarıda bunu telafi ettik ve kazandık. Üçüncü maç zor olacak. Üçüncü maça iyi hazırlanmalıyız. Kendi performansım için çok mutluyum. Maç boyunca takım olarak ortaya koyduğumuz performans için de çok mutluyum. İnanılmaz bir taraftarın önünde oynadık. Taraftarımızın desteğiyle bu galibiyeti kazandık. Onlara çok teşekkür ediyorum.”