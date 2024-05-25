Özbek, Galatasaray Lisesi Tevrik Fikret Salonu'nda yapılan seçimin ardından üyelere hitap etti.

Başkan Özbek, sözlerine, "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacaklarını hatırlatan Özbek, "Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah Galatasaray yarın 24. şampiyonluğunu elde edecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı camiadaki herkesin gurur duyacağı günlere taşıyacaklarını dile getiren Özbek, "Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sevgi iklimi. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşıyacak şey birlik ve beraberliktir. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

Sözlerinin ardından kendisi için "Büyük başkan" tezahüratları yapılan Dursun Özbek, sahneye çağırdığı yeni yönetim kurulu üyeleriyle basın mensuplarına poz verdi.

"Yapmamız gereken bu sevgi ortamını ve barışı devam ettirmektir"

Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir seçim atmosferi yaşadıklarını belirten Özbek, "Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu. Ben bu katılımı gösteren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın değerleri vardır. Bu değerler de hep korunmuştur. Galatasaray, başarı çizgisini hep yukarı çizmiştir. Yönetim kurulu üyelerime, aileme, taraftarlara ve camiama çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü ve değerleri her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken bu sevgi ortamını ve barışı devam ettirmektir. Bu iklimde başarı peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Takımımla galibiyet alıp buraya şampiyon dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray bir bütündür"

Bu seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayan Özbek, "Önemli olan genel kurulun teveccühüne sahip olmak. Galatasaray bir bütündür. Seçilen her yönetim, Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Ben yeni dönemde bizi seçen genel kurul üyelerine bundan sonra verdiğimiz hizmetin daha üstünde hizmet vereceğimizin sözünü veriyorum." diye konuştu.

Yarın sabah Konya'ya gideceğini dile getiren Özbek "Takımla konuştum. Beni arayıp tebrik ettiler. Buradaki seçim çalışmalarımızı ertelemiştik. Bütün gün Florya'da onlarla beraber olduk. Moralleri yüksekti. Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini söylediler. İnşallah yarın şampiyon olarak döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde başkanlığa adaylığını koyan Süheyl Batum ile bir sorununun olmadığını belirten Özbek, "Galatasaray bir bütündür, seçimlerle bölünmez. Süheyl, benim kardeşimdir. Ben de onun abisiyim. Her şeyimiz Galatasaray için. Seçimler bizde bütünlüğü getirir. Kendisini de kutluyorum. Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu." ifadelerini kullandı.

Batum: Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.