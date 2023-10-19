İstanbul

Globalturk Capital tarafından düzenlenen "Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları" konferansı, Küresel Özel Sermaye Birliği'nin (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinliğe, Globalturk Capital'in davetiyle dünyanın birçok ülkesinden 45 yatırımcı panelist ve konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası etkinlikte, Türkiye ve çevresindeki özel sermaye fonlarının son yıllardaki faaliyetleri ve yatırım ortamına ilişkin geleceğe yönelik öngörüler masaya yatırıldı.

Birbirinden zengin içerikli 8 panelin yer aldığı konferansta, yeni küresel yatırım stratejilerinden özel kredi ve fintech araçlarının sunduğu alternatif finansman fırsatlarına, hızla gelişen teknoloji girişim sermayesi yatırımlarından Türkiye ve yurt dışında büyüyen kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına, Borsa İstanbul'da halka açılma fırsatlarından Türkiye ile Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki sınır ötesi yatırım imkanlarına kadar birçok önemli konu ele alındı.

Panellerin yanı sıra bireysel konuşmacılarıyla da dikkati çeken konferansın açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu konuşma gerçekleştirdi.

"Girişim sermayesi ve teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde yükselişte olduğunu görüyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini, bu dönemde 250 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başardığını belirtti.

Özellikle son 4 yılda girişim sermayesi ve teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde yükselişte olduğunu gördüklerini ifade eden Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların önemli bir bölümünü teknoloji odaklı yatırımlar oluşturuyor. Türkiye'nin, küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay yüzde 1 seviyesinde. Orta vadede bu oranı yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bugüne kadar üretim, AR-GE ve lojistik gibi alanlarda bir merkez haline geldi. Türkiye'yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılı başlıyor ve bu döneme 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Türkiye hızla büyüyen bir ekonomiye, rekabetçi ve yetkin insan kaynağına ve Kuzey Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya uzanan coğrafyada küresel pazarlara açılan bir konuma sahip olmasıyla öne çıkıyor. Küresel yatırımcıları, yatırımcılar için uygun koşullar sunan Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz."

"8 yılda, İstanbul'da 5 konferans, yurt dışında 3 yuvarlak masa toplantısı düzenledik"

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney de ilki 2015'te düzenlenen uluslararası konferans serisine salgın döneminde ara verdiklerini aktardı.

Bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri organizasyonla küresel özel sermaye fonlarının temsilcilerini bir kez daha İstanbul'da bir araya getirdiklerini belirten Öney, üyelerinin yönettiği varlıklar toplamı 2 trilyon dolara ulaşan GPCA'nın stratejik ortaklığıyla 2015'ten bu yana, bugünkü etkinlikle İstanbul'da 5 konferans, yurt dışında 3 yuvarlak masa toplantısı ve salgın döneminde 5 çevrim içi buluşma düzenlediklerini kaydetti.

Öney, "ABD’nin ve yükselen pazarların önde gelen özel sermaye fonlarının katılımlarıyla Eylül 2016'da New York'ta, Mayıs 2017'de Washington DC'de ve Şubat 2018'de Londra'da Londra Borsası ile birlikte yuvarlak masa toplantılarını gerçekleştirdik. İstanbul ve Londra'da gerçekleşen 2015, 2016 ve 2018 yıllarındaki etkinliklerimize dönemin Ekonomi Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de katılmışlardı. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının konuşulduğu bu toplantıların Washington DC'deki ayağında ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası fonların üst düzey temsilcileriyle bir araya gelmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Türkiye ve çevresinde yatırım yapan özel sermaye fonlarını bir araya getirdiklerini anımsatan Öney, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan, Orta ve Doğu Avrupa ile Avrasya'nın dahil olduğu geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugünkü etkinliğimize yönettikleri varlıkların toplamı 200 milyar doları aşan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımcı portföyünün yaklaşık yüzde 60'ını özel sermaye fonları ile yönetiminde özel sermaye fonlarının yer aldığı şirketlerin yatırımları oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye gibi yükselen ekonomiler açısından küresel özel sermaye fonlarının radarında olmak her daim büyük önem taşıyor. Bu yılki organizasyonumuza gösterilen büyük ilginin de ülkemiz ve bizler açısından son derece memnuniyet verici olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere organizasyona katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Verilen bilgiye göre, konferansın sahne sponsorları arasında Esas Holding başta olmak üzere Ak Portföy, Doğan Holding, Earlybird Venture Capital, Esin Attorney Partnership, Finberg, Franklin Templeton, Mastercard, Maxis, Mediterra, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Turkven, Türkiye Kalkınma Fonu yer aldı.

Etkinlik sponsorları arasında ise BGN Energy, Bigchefs, Damat Tween, Kurt & Partners ve Samsonite yer alırken, Arksigner, Arzum-OKKA, 360+Media Interactive Technologies ve Teknolojide Kadın Derneği de konferansa destek verdi.