Yoga Academy Journal’ın 43. Sayısında Neler Var?

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin her sayısında, bir enerji merkezi detaylı olarak ele alınıyor. Derginin bu sayısında ise Hrit Çakra: Merhamet ve kabullenme enerji merkezine yer verilmiş.

Yoga Academy Journal her sayısında ses getiren ve keyifle okunan röportajlara da yer veriyor. Derginin yeni sayısında Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf ile yapılan “Evrensel Değişim Prensibi” başlıklı röportaj oldukça dikkat çekici.

Derginin 43. Sayısında ayrıca bu yıl 26 Kasım’da 8. Dünya Yoga Şampiyonası’nın dünyanın 210 ülkesinde yapılacağı ve bu kapsamdaki çalışmaların büyük bir hızla ve heyecanla yürütüldüğü belirtiliyor.

Ölüme yakın deneyimler konusunun detaylı olarak ele alındığı dergide, toplum psikolojisi ve evrensel yasalara dair dikkat çekici bölümler de yer alıyor.

Sağlıklı beslenme konularına da yer verilen dergide, bitkisel beslenme ve sağlıklı yemek tarifleri de öne çıkan konular arasında. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Savaş Travması” başlıklı bölüm oluşturuyor.

Doğa, ekoloji, iklim değişiklikleri gibi güncel konuların da ele alındığı dergide “Denizlerimizde Tehlike Çanları” başlıklı oldukça çarpıcı bir dosya da yer alıyor. Uyku konusunun da işlendiği Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 90 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yapıyor.

Tam 12 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 12 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.