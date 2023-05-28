Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oylama verme işlemi devam ediyor. Türkiye’deki seçim heyecanı dünya basınında da geniş yer aldı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta bu sabah Türkiye’deki seçimlerle ilgili bir haber yayınladı.

Haberde “Türkiye’de seçmenler Pazar günü sandık başına döndü ve ülkeye uzun süredir liderlik eden ve giderek otoriterleşen Erdoğan yönetimini üçüncü on yıla yayıp yaymama ya da daha demokratik bir toplum vaat eden rakibi tarafından görevden alınıp alınmama konusunda karar veriyor” ifadeleri yer aldı. Yaşanan deprem felaketine karşın Erdoğan’ın seçime yine favori aday olarak girdiği söz edildi.

Seçim sonucun yalnızca Türkiye’yi değil dünyayı da etkileceğini belirten gazete, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir noktada bulunduğunu ve NATO’nun önemli aktörlerinden biri olduğunu hatırlattı.

Yine çok okunan bir diğer Amerikan gazetesi Wall Street Journal’da bu sabah Türkiye’deki seçimlerle ilgili bir habere yer verdi.Haberde “Erdoğan eğer bu seçimleri kazanırsa yıllardır karşılaştığı en zorlu siyasi sınavı atlamış olacak” değerlendirmesini yaptı.Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ilk turun ardından söylemini değiştirerek göçmenler üzerine yoğunlaştırıp milliyetçi kesimin oylarını hedef aldığı ifade edildi.

AVRUPA BASININDA DA SEÇİMLER GENİŞ YER BULDU

İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye’de bugün yapılan seçimleri “Türk muhalefeti Cumhurbaşkanlığını kazanmak için göçmen karşıtı duyguları körüklüyor” başlıklı haberle verdi. Haberde “Hem iktidar hem de muhalafet, her iki taraf da Pazar günü yapılacak seçim öncesinde, mültecileri kurtuluş umudu olarak kullanarak aşırı milliyetçi sağın desteğini elde etmeye çalışıyor” değerlendirmesini yapıldı.

Fransa’nın önde gelen gazetesi Le Monde ise bu sabah ana sayfasında Türkiye’deki seçimlerle ilgili haberi “Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna favori olarak giriyor” başlıklı haberiyle duyurdu. Haberinde Erdoğan’ın ikinci tur sürecinde PKK ve Kılıçdaroğlu’yla ilgili meydanlarda yayınladığı videonun montaj olduğunu itiraf etmek zorunda kaldığını ifade etti. Ek olarak Le Monde, Kılıçdaroğlu’nun son olarak katıldığı Youtube’daki Babala Tv’deki programının 21 milyondan fazla kez izlendiğine dikkat çekti.



Almanya’da çok okunan Die Welt gazetesi de bu sabah “Erdoğan neden favori gösteriliyor” başlıklı bir habere yer verdi. Gazete, Erdoğan’ın ilk turda ilk kez yenilmeye yakın göründüğünü ancak seçimin ikinci tura kalmasıyla yeniden favori duruma geçtiğini öne sürdü.

HABER:DUHA SENA OSKAY