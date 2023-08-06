İSTANBUL- Dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin dans gruplarının kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda jüri Bulgaristan’ı birinci, Şili’yi ikinci, Güney Afrika’yı ise üçüncü olarak seçti.

“Felsefemiz Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün felsefesidir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bu yıl festivale 100 ülkenin davet ettiğini belirterek; “Cumhuriyetimizin 100 yaşına girdiği 2023 yılında 100 ülkenin sanat elçileriyle Büyükçekmece’de tarihi köprü üzerinde, İstanbul’da halkı selamlamak ve kültür ziyafeti sunmak, kültürel faaliyetleri ortaya koymak bizim için büyük bir keyif ve zevktir. 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan 1550 sanat elçisine ve jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Felsefemiz Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesidir. Yurtta barış dünyada barış. Bu festivalin ana teması buradan çıkmıştır.”

100 ülkeden 1550 sanat elçisi katıldı

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” ödülüne layık görülen ve 24 yıldır kesintisiz devam eden Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl çok daha renkli ve coşkulu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında festivale 100 ülkeden kültür ve sanat elçisi katıldı. Dünyanın dört bir köşesinden gelen 1550 kültür ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşen festival Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Çalıştayı, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Uluslararası Kukla Sergisi gibi etkinlilere ev sahipliği yaptı.

Bulgaristan binci oldu

Final gecesinde sahnelenen Uluslararası Altınköprü Halk Dansları ortak projesi olan “Yüzyılın Destanı” kapanış özel gösterisi amfi tiyatroyu dolduran binlerce izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda kıyasıya mücadele eden ülkelerin ödül törenine geçildi. Ülkelerin dans gruplarının kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması’nda Bulgaristan birinci seçildi, Şili’yi ikinci, Güney Afrika’yı ise üçüncü oldu. Yarışmada ödül kazanan grupların sevinç gösterileri final gecesine ayrı bir renk kattı.

HABER: MERVE ELÇİ