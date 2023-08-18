Budapeşte

Türkiye'nin 17 milli sporcuyla katılacağı 19. Dünya Atletizm Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ilk kez 1983'te Finlandiya'da düzenlenen, 1991'den bu yana da iki yılda bir gerçekleştirilen organizasyon, 19-27 Ağustos tarihlerinde başkent Budapeşte'de gerçekleştirilecek.

40. yılında dünyanın en iyi atletlerini bir araya getirecek organizasyonda 202 ülkeden katılacak 2100'den fazla sporcu madalya mücadelesi verecek.

2017'de ilk defa birden fazla madalya alarak şampiyonada tarihindeki en iyi derecesini elde eden Türkiye, organizasyona 7'si kadın olmak üzere 17 milli sporcuyla katılacak.

Milli takımın 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Erkekler

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre engelli: Yasmani Copello Escobar, İsmail Nezir

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

110 metre engel: Mikdat Sevler

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen, Hüseyin Can

Kadınlar

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

1500 metre: Şilan Ayyıldız

Maraton: Ümmü Kiraz, Yayla Kılıç Gönen

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

3 bin metre engelli: Tuğba Güvenç

Türkiye'nin şampiyona tarihinde 4 madalyası var

Organizasyon tarihinde 4 (1 altın, 3 gümüş) madalyası bulunan Türkiye, kürsüye ilk kez Süreyya Ayhan Kop ile çıktı. Süreyya, 2003'te Fransa'da yapılan şampiyonada kadınlar 1500 metrede gümüş madalya kazanarak tarihe geçti.

Milli takımın ikinci madalyası, 2009'da Almanya'daki organizasyonda Karin Melis Mey'in kadınlar uzun atlamada dünya ikincisi olmasıyla geldi.

Türkiye, 2017'de İngiltere'de düzenlenen şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı. Erkekler 400 metrede Türkiye'yi temsil eden Yasmani Copello Escobar, gümüş madalyaya uzandı.

Ramil Guliyev ise Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Azerbaycan asıllı milli atlet, favori gösterilen Wayde van Niekerk'in önünde bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Son dünya şampiyonu 44 sporcudan 37'si Budapeşte'de unvanlarını korumaya çalışacak

ABD'de düzenlenen 18. Dünya Şampiyonası'nda yarışan 44 sporcudan 37'si Budapeşte'de unvanlarını korumak için çabalayacak.

Son organizasyonda hem 20 kilometre hem de 35 kilometre yürüyüş yarışlarında şampiyonluk sevinci yaşayan Perulu atlet Kimberly Garcia Leon ve kadınlar 100 metrede 10.67'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce Budapeşte'de bu unvanını korumak için yarışacak.

Erkekler çekiç atmada 81,98 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaşarak üst üste 5. kez dünya şampiyonu olan Pawel Fajdek, Budapeşte'de arka arkaya 6. kez dünya şampiyonu olmaya çalışacak.

Gülle atmada ABD'li Ryan Crouser, sırıkla atlamada İsveçli sporcu Armand Duplantis, kadınlar 1500 metrede Faith Kipgeyon ile kadınlar üç adım atlama Venezuelalı Yulimar Rojas üst üste dördüncü kez dünya şampiyonluğu elde etmek için mücadele edecek sporcular arasında yer alıyor.

Diğer sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar: Shericka Jackson, Shaunae Miller-Uibo, Athing Mu, Gudaf Tsegay, Letesenbet Gidey, Gotytom Gebreslase, Sydney McLaughlin, Tobi Amusan, Eleanor Patterson, Chase Ealey, Feng Bin, Kelsey-Lee Barber, Brooke Andersen.

Erkekler: Fred Kerley, Noah Lyles, Michael Norman, Emmanuel Kipkurui Korir, Jakob Ingebrigtsen, Joshua Cheptegei, Tamirat Tola, Grant Holloway, Alison Dos Santos, Soufiane El Bakkali, Toshikazu Yamanishi, Massimo Stano, Mutaz Essa Barshim, Wang Jianan, Pedro Pichardo, Kristjan Ceh, Anderson Peters.

Başarılı olan sporculara verilecek para ödülleri belli oldu

Organizasyonda başarılı olan sporculara 8 milyon 498 bin ABD doları para ödülü verilecek.

Buna göre, altın 70 bin dolar, gümüş 35 bin dolar, bronz madalya kazanan sporcular 22 bin dolar kazanacak.

Bayrak yarışında birinci takıma 80 bin dolar, ikinci takıma 40 bin dolar, üçüncü takıma 20 bin dolar para verilecek.

2021'de altın madalya kazanan sporcular

ABD'de düzenlenen 18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuların isimleri şunlar:

Kadınlar

100 metre: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika)

200 metre: Shericka Jackson (Jamaika)

400 metre: Shaunae Miller-Uibo (Bahama)

800 metre: Athing Mu (ABD)

1500 metre: Faith Kipyegon (Kenya)

5 bin metre: Gudaf Tsegay (Etiyopya)

10 bin metre: Letesenbet Gidey (Etiyopya)

Maraton: Gotytom Gebreslase (Etiyopya)

100 metre engelli: Tobi Amusan (Nijerya)

400 metre engelli: Sydney McLaughlin (ABD)

3000 metre su engelli: Norah Jeruto (Kazakistan)

20 kilometre yürüyüş: Kimberly Garcia Leon (Peru)

35 kilometre yürüyüş: Kimberly Garcia Leon (Peru)

4x100 metre bayrak: Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini ve Twanisha Terry (ABD)

4x400 metre bayrak: Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson ve Sydney Mclaughlin (ABD)

Yüksek atlama: Eleanor Patterson (Avustralya)

Sırıkla atlama: Katie Nageotte (ABD)

Uzun atlama: Malaika Mihambo (Almanya)

Üç adım atlama: Yulimar Rojas (Venezuela)

Gülle atma: Chase Ealey (ABD)

Disk atma: Feng Bin (Çin)

Cirit atma: Kelsey-Lee Barber (Avustralya)

Çekiç atma: Brooke Andersen (ABD)

Erkekler

100 metre: Fred Kerley (ABD)

200 metre: Noah Lyles (ABD)

400 metre: Michael Norman (ABD)

800 metre: Emmanuel Kipkurui Korir (Kenya)

1500 metre: Jake Wightman (Büyük Britanya)

5 bin metre: Jakob Ingebrigtsen (Norveç)

10 bin metre: Joshua Cheptegei (Uganda)

Maraton: Tamirat Tola (Etiyopya)

110 metre engelli: Grant Holloway (ABD)

400 metre engelli: Alison Dos Santos (Brezilya)

3000 metre su engelli: Soufiane El Bakkali (Fas)

20 kilometre yürüyüş: Toshikazu Yamanishi (Japonya)

35 kilometre yürüyüş: Massimo Stano (İtalya)

4x100 metre bayrak: Aaron Brown, Jerome Blake, Andre De Grasse ve Brendon Rodney (Kanada)

4x400 metre bayrak: Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon ve Champion Allison (ABD)

Yüksek atlama: Mutaz Essa Barshim (Katar)

Sırıkla atlama: Armand Duplantis (İsveç)

Uzun atlama: Wang Jianan (Çin)

Üç adım atlama: Pedro Pichardo (Portekiz)

Gülle atmada: Ryan Crouser (ABD)

Disk atma: Kristjan Ceh (Slovenya)

Cirit atma: Anderson Peters (Grenada)

Çekiç atma: Pawel Fajdek (Polonya)

4x400 karışık bayrak yarışı: Lidio Andres Feliz, Marileidy Paulino, Alexander Ogando ve Fiordaliza Cofil (Dominik Cumhuriyeti)

AA