NOVİ SAD (AA) - Bence'nin Novi Sad'da Voyvodina Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konsere, hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Bence, sahnede yaptığı konuşmada, müziğin "ulaşılabilir" olması gerektiğine inandığını belirterek, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Peter Bence

Macaristan'da klasik piyano ve kompozisyon eğitimi alan Bence, daha sonra, ABD'deki Berklee Müzik Akademisi'nde kompozisyon ve piyano tekniği üzerine çalışmalarını sürdürdü.

Her müzik türüyle ilgilenen Bence'nin en büyük ilham kaynağı Michael Jackson oldu.

Bence, dakikada 765 nota vuruşuyla "Dünyanın en hızlı piyanisti" olarak Ocak 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.