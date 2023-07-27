Haber: Damla Oya Erman

Florida sahillerinde de kalabalık bir kumsal yakınında bir köpek balığı görüldü.

Ancak, bu büyüleyici okyanus yaratıklarının bizi korkutmasına rağmen, gerçekte bir köpek balığının sizi ısırmak gibi bir ihtimali son derece düşüktür. Uluslararası Köpek Balığı Saldırı Dosyası'na (ISAF) göre, dünya genelinde bilinen tüm köpek balığı saldırılarının en kapsamlı veritabanı, bu tür saldırıların 4 milyonda bir olasılıkla meydana geldiğini gösteriyor.

23 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan resmi Shark Week etkinliği, Discovery Channel aracılığıyla düzenlenecek ve okyanus sağlığı için önemli olan bu kadim deniz avcıları hakkında farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde 8 milyar nüfus düşünüldüğünde, yalnızca 57 doğrulanmış, kışkırtılmamış köpek balığı saldırısı yaşandı ve bunların sadece beşi ölümle sonuçlandı.

Ancak dünya genelinde bazı bölgeler, diğerlerine göre köpek balığı saldırılarına daha yüksek maruz kalıyor ve bu sayılar yıllar geçtikçe artıyor.

2012 ile 2021 yılları arasında dünya çapında en yüksek köpek balığı saldırı oranlarına sahip bölgelere ve bu bölgelerin neden yoğun noktalara dönüştüğüne bir göz atalım.

Florida (259 saldırı)

ISAF istatistiklerine göre, köpek balığı saldırılarının en yoğun olduğu zaman ve yer, Eylül ayında Florida'nın Volusia County'sinde, özellikle de saat 14.00 ile 15.00 arasında sörf yaparken meydana geliyor.

Dünya genelinde, köpek balığı saldırılarına maruz kalanların çoğu saldırı anında su yüzeyinde sörf tahtalarında, su kayağı veya diğer yüzen cihazların üzerinde oluyor. Florida Köpek Balığı Araştırmaları Programı'nın direktörü Gavin Naylor, yüzücülere yönelik tavsiyelerinde, "Suyu sıçratmaktan kaçının, çünkü bu, mücadele eden balıkları hatırlatan sesler üretir," diyor.

Avustralya (143 saldırı)

2022 yılında Avustralya'da, dördü Yeni Güney Galler'de, dördü Batı Avustralya'da ve biri de Victoria'da olmak üzere dokuz adet kışkırtılmamış köpek balığı saldırısı yaşandı.

Dünya çapında, köpek balığı saldırılarına maruz kalanların en yaygın olduğu durum, saldırı anında su yüzeyinde sörf tahtalarında, su kayağı veya diğer yüzer cihazların üzerinde olmalarıdır.

Hawaii (76 saldırı)

Hawaii'nin en büyük adası olan Maui, köpek balığı karşılaşmaları açısından dünyanın en canlı yerlerinden biridir. Bu durumun büyük nedeni, adanın hafif eğimli ada rafı habitatlarıdır, özellikle kaplan köpek balıkları için çekicidir.

Balık tutmak, köpek balıklarının yaşadığı sularda daha yüksek riskli bir etkinlik olabilir. Mayıs 2023'te Hawaii, Windward Oahu açıklarında sığ sularda balık tutan bir kayakçının teknelerine, bir kaplan köpek balığı çarptı.

Güney Afrika (29 saldırı)

Güney Afrika, 2012 ile 2021 yılları arasında 29 doğrulanmış kışkırtılmamış köpek balığı saldırısına sahip olmuş, bunların altısı da ölümcül sonuçlanmıştır.

Gansbaai Sahili'nin yer aldığı Western Cape bölgesi, en son kaydedilen saldırılara sahip olan bölgedir. Gansbaai, geleneksel olarak beyaz köpek balıklarının görüldüğü bir bölgedir, ancak son yıllarda orkinoslar tarafından uzaklaştırılmıştır, son raporlara göre.

ISAF, saldırıya karışan türleri olumlu bir şekilde belirlemenin çok zor olduğuna işaret ediyor, çünkü saldırı anında kurbanların dikkati dağıldığı için genellikle yanlış kimlik vakaları yaşanıyor. Ancak beyaz köpek balıkları, saldırılarda en yaygın suçlanan türler arasında yer alıyor.

Güney Karolina (45 saldırı)

On yıllık süreçte Güney Karolina'daki 45 kışkırtılmamış saldırıdan hiçbiri ölümcül olmadı. Charleston, Horry ve Beaufort, olayların çoğunun meydana geldiği yerler olarak öne çıkıyor.

Miami Rosenstiel School'daki Shark Research and Conservation Program'ın direktörü Neil Hammerschlag, "Okyanusa gidip geldiğinizde, ne zaman ya da nerede olursanız olun bir köpek balığı ile karşılaşabileceğinizi varsaymak zorundasınız," diyor. "Neyse ki, insanlar menüde değil ve ayrıca, köpek balıklarının insanlardan kaçınma eğiliminde olduğundan şanslıyız."

Kaliforniya (29 saldırı)

San Diego, 1926'dan beri Kaliforniya'nın köpek balıkları açısından yoğun bir noktadır ve burada 20 doğrulanmış kışkırtılmamış köpek balığı saldırısı yaşanmıştır.

İstatistikler, saldırıların yaz öğleden sonralarında insanların suda eğlenmeleri nedeniyle zirveye ulaştığını gösteriyor, ancak kaçınılması gereken gerçek zamanlar şafak ve alacakaranlık saatleri olabilir. Köpek balığı uzmanı ve İngiltere merkezli Shark Trust ve Shark Conservation Society'nin eski başkanı Richard Peirce, birçok köpek balığı saldırısının azalmış görüş açısı ve köpek balığının tanıma yeteneği nedeniyle yanlış kimlik vakaları olduğunu belirtiyor.