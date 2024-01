Miami, Florida'dan 27 Ocak 2024'te denize açılacak olan 1,198 feet uzunluğundaki dev gemi, bu hafta Ponce, Porto Riko'ya gelerek "düzenleyici denetimlere" tabi tutuldu.

Salı günü Facebook üzerinden paylaşılan bir gönderide, Royal Caribbean International'ın Başkanı ve CEO'su Michael Bayley, "Oh, bakın bu sabah Ponce, Porto Riko limanına erken saatlerde kim geldi!" ifadelerini kullandı.

Son hazırlıklar

5,610 misafir ve 2,350 mürettebat kapasitesine sahip olan dev gemi, 27 Ocak'ta gerçekleştireceği ilk seyahatine başlamak üzere. Bayley'e göre, gemi 9 Ocak'ta Miami'ye ulaşacak ve hazırlıklar "iyi bir şekilde devam ediyor."

Icon of the Seas, 27 Kasım 2023 tarihinde Turku, Finlandiya'daki Meyer Turku tersanesinde resmi olarak Royal Caribbean'a teslim edildi.

Gemi, 900 günde inşa edildi ve şu anda Karayipler etrafında yapılacak yedi günlük bir seyahat için yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor.

Miami'den başlayarak yıl boyunca Doğu veya Batı Karayiplerine yapılan bu yolculuk, St. Maarten, Meksika, St. Thomas ve Bahamalar'daki Perfect Day at CocoCay adlı Royal Caribbean'ın özel adasını içerecek.

Heyecanla beklenen başlangıç

Geminin ilk seyahati öncesi Ponce'da limanda görülen dev kruvaziyer gemisi.

The Hideaway adlı bölüm, denizdeki dünyanın ilk asılı sonsuzluk havuzuna ev sahipliği yapacakken, Chill Island, geminin yedi havuzundan dördüne ve yalnızca yetişkinlere yönelik bir bölgeye sahip olacak. Thrill Island, misafirlere okyanusun 154 feet üzerinde sallanan bir halat parkuru/heyecanlı yolculuk, FlowRider dalga simülatörü ve mini golf sahası gibi özellikler sunacak.

Royal Caribbean Grubu Başkanı ve CEO'su Jason Liberty, gemi tersanesinde Kasım ayındaki törende, "Bugün sadece yeni bir gemiyi değil, aynı zamanda Royal Caribbean'ın nihai tatil deneyimini yaratmak için 50 yılı aşkın bir süredir devam eden yenilik ve hayal gücünün kutlaması" dedi.

Geminin son görülmesi, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin resmi simgesi olarak adlandırılmasının ardından geldi.

Kruvaziyer şirketinden yapılan açıklamaya göre, 2023'ün Sporcusu seçilen Messi, gemi için bu ayın ilerleyen günlerinde düzenlenecek olan isimlendirme kutlamasına katılacak.

Icon of the Seas, Ekim 2022'de duyurulduğundan bu yana büyük ilgi gördü, ancak bu ilgi her zaman olumlu olmadı.

'İnanılmaz tepki'

Icon of the Seas kruvaziyer gemisinde keşfetmek için sekiz farklı mahalle bulunacak, ayrıca denizdeki dünyanın en büyük su parkına sahip olacak.

Temmuz ayında, geminin rengarenk kıç kısmının fotoğrafı viral oldu ve bazı kullanıcılar bunu "iğrenç" ve "aşırı" olarak adlandırdı.

Ancak, uzmanlar daha sonra bu tepkinin özellikle olağan dışı olmadığını öne sürdü.

CNN Travel'a konuşan kruvaziyer uzmanı Stewart Chiron, "Royal Caribbean'ın gemilerinin görüntüleri genellikle güçlü tepkiler almıştır." dedi.

"Icon of the Sea'ya yönelik negatif tepkiler açıkça gemi yolcularından gelmiyor. Şu anki görüntü oldukça renkli ve birçok seçeneğe sahip bir gemiyi tasvir ediyor. Pozitif tepkiler, diğerlerini açık ara geçiyor." şeklinde konuştu.

Royal Caribbean sözcüsü, o dönemde CNN'ye geri dönmedi ancak Icon of the Seas'in "inanılmaz bir tepki" aldığını ve bu durumun şirket tarihindeki en yüksek rezervasyon haftasına yol açtığını vurguladı.

Icon of the Seas, dünya çapında en büyük kruvaziyer gemisi unvanını, Royal Caribbean filosundaki Wonder of the Seas gemisinden alıyor. Wonder of the Seas, 1,188 feet uzunluğunda ve 18 güverte kapasitesine sahiptir.